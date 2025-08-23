Slušaj vest

Reprezentacija Grčke pobedila je Italiju u okviru priprema za Eurobasket. Premda u timu Helena nije bilo prve zvezde tima Janisa Adetokumba, Grci su upisali treći vezani trijumf.

Selektor grčke ekipe Vasilis Spanulis objasnio je zašto u timu nije bilo Janisa Adetokumba, ali ni i Kostasa Sloukasa, glavnih igrača reprezentacije.

“Verujem da je važno pobeđivati, ali je još važnije kako igramo. Danas smo odmorili neke igrače. Hteo sam da vidim kako ćemo reagovati. Čak i u prvom poluvremenu igrali smo dobru košarku. Uglavnom sam veoma zadovoljan momcima”, rekao je selektor Grčke, prenosi “Sport 24”.

Grci će odigrati još jedan prijateljski meč u okviru ovih priprema za Evrobasket, a protivnik će biti Francuska, 24. avgusta.

Kurir sport / Sportske.net