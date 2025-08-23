STIGAO U BEOGRAD I ODMAH NAVIJAČIMA POSLAO BRUTALNU PORUKU: Konačno je došlo najveće pojačanje, a Delije će se raspametiti kada čuju ove njegove reči!
Američki bek Devonte Grejem stigao je u Beograd i biće na raspolaganju timu i treneru Janisu Sferopulosu od početka priprema koje su zakazane za utorak.
Devonte Grejem je rođen 22.02.1995. godine u Severnoj Karolini, a koledž godine proveo je na jednom od najvećih programa u SAD igrajući za Kanzas Džejhokse od 2014-2018. godine.
Visok je 185 centimetara, izvanrednog šuta i brzine, odličnog pregleda igre što mu daje mogućnost da igra kao „kombo“ bek na dve pozicije – organizatora igre i beka šutera.
Grejemu će Crvena zvezda biti prvi tim van Sjedinjenih Američkih Država.
Tim Crvene zvezde će biti kompletiran do ponedeljka kada će biti obavljeni pregledi i inicijalni testovi.
"Zdravo svima, Devonte Grejem ovde. Upravo sam sleteo u Srbiju. Uzbuđen sam što sam ovde i jedva čekam početak sezone. Pozdrav za sve navijače i vidimo se uskoro", poručio je Grejem.
Video poruku navijačima koju je po dolasku u Beograd uputio Devonte Grejem možete pogledati ispod: