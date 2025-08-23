Slušaj vest

Legendarni Zoran Slavnić od srpskih košarkaša na Evropskom prvenstvu očekuje zlatnu medalju. I to posle 24 godine.

Od bremena favorita na EP Srbija ne može da pobegne, ali mora da bude oprezna i racionalna, da nijednog protivnika, posebno kada krene eliminaciona faza ne potceni, jasan je popularni Moka.

U detalje je Zoran Slavnić analizirao za Kurir sve linije srpske košarkaške reprezentacije, otkrio od koga najviše očekuje i ko bi mogao da bude veliko iznenađenje.

Šta očekujete od srpskih košarkaša na EP?

- Kad imaš najboljeg igrača na svetu, a to je Nikola Jokić, šta drugo još može da ti nedostaje, pa da budeš apsolutni favorit. Srbija je sve to pokazala u pripremnom periodu. Igrali su lepu, dopadljivu i atraktivnu košarku. A, to barem ja, očekujem od svake reprezentacije Srbije. Znamo ko su nam opasni protivnici, ali ne znamo kompletne sastave. Mislim da smo favoriti i ne treba do toga i da bežimo - počeo je razgovor za Kurir Moka Slavnić.

Deluje da je Srbija jaka u svim linijama. Kako se vama čini?

- Imamo trojicu vrhunskih igrača na mestu pleja. To je u neku ruku i previše. Aleksa Avramović, Stefan Jović i Vasa Micić. Moj miljenik je, to se zna, Avramović. Jovića poštujem, a Micić je dva puta bio najbolji igrač Evrolige. Ekstremno smo jaki! Ispod koša, Nikola Jokić je dominantan, uz pomoć Nikole Milutinova. Nikola Jović je strašna "četvorka", a tu je i Filip Petrušev, moj omiljeni igrač. Nikako ne smemo da izostavimo Bogdana Bogdanovića, kapitena i prekaljenog šutera, koji će uvek dati svoj doprinos i igrati na maksimumu. Marko Gudurić imao je briljantnu sezonu, u reprezentaciju je stigao kao osvajač Evrolige. Tu su još Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac koji mogu popuniti sve rupe. Ne znam sastav... Mene je u pripremnom periodu pozitivno iznenadio Tristan Vukčević. Mislim da momak treba da bude ne samo u 12, već i da igra. Mali Nikola Topić je budućnost, da li je spreman... Ne bih želeo nekoga da izostavim, ili da kažem nešto, a da ne bude u 12. Kad se na sve to doda ekstremno talični selektor Svetislav Pešić, to je ekipa koja će pokazati i dominirati na EP. Jedino na šta obraćam pažnju jeste četvrtfinale. Da tu ne bude neki pad, da ne dođemo u priliku, da se ne borimo za medalju. Mislim da smo ponovo postali kaznena ekspedicija! To me vraća u moje doba. Volim kad moja zemlja dominira u jednom od tri najpopularnija sporta na svetu.

Kako vam deluje atmosfera u ekipi?

- Video sam ih. To je mnogo važno. Moji "moskitosi" su bili smrtno ranjeni 2007, ali se nadam da će ovi sve to izgurati. Poštuju se između sebe i to je još jedan plus, barem što smo videli... Ko je tu glavni, pitate? To bi pre svega trebalo da bude jedan od plejmejkera, ali oni nisu velike pričalice. Nisu ljudi tog tipa, da savetuju, sugerišu... Ali, neko će se nametnuti. Tu je i Bogdanović! Kao i Jokić! Od njega se uvek očekuje da udele savet.

Jel vam drago što je Nikola Jokić drugu godinu zaredom u reprezentaciji?

- Nisam promenio mišljenje o njemu kao o igraču. Kad u Americi kažu da je najbolji, ja sam srećan. Nisam bio zadovoljan njegovim odnosom prema odzivu za reprezentaciju. Sada je pokazao da mu je i EP interesatno. Ili se možda promenio, kada je Srbija u pitanju... Da se odazove svaki put, kad bude pozvan. Voleo bih da je tako. Konji neka mu budu interesantni, ali posle košarke.

Srbija je u grupi sa Letonijom, Estonijom, Češkom, Turskom i Portugalom. Potom ukrštamo sa Litvanijom i Nemačkom.

- Ne znam od koga da se plašimo! Sve ovo u grupi, treba da nam bude predjelo, čorbica... A, i oni sa kojima ukrštamo. Ne interesuju me. Zanima me samo četvrtfinale! Ako hoćeš da budeš prvi, svejedno ti je kad ćeš, i sa kim da igraš. Samouverenost je mnogo važna i pozitivna, ali ne i potcenjivanje. To su dve različite kategorije. To ne sme da nam se desi i nadam se da neće.

Ko je najveći rival Srbiji za medalju?

- Vidi se po rang listi ko su favoriti pored nas. Iza nas idu Nemci, pa Španci, Italijani, Grci, Francuzi... Ovi poslednji mogu da iznenade, ali kako čitam mnogo su destekovani, jer Francuzi dolaze bez svoja četiri najbolja igrača. Turska može da bude opasna, ali u jednoj utakmici. Zato moramo pokazati jesmo li šampioni... Da ih sameljemo. Slovenija je krš od ekipe, jasno je ko je ko - zaključio je Moka Slavnić.