Zoran Moka Slavnić, legendarni košarkaš i jedan od najpoznatijih igrača KK Crvena zvezda, s velikim nestrpljenjem očekuje da vidi ekipu crveno-belih u novoj sezoni.

Posebne emocije Zoran Slavnić gaji prema Crvenoj zvezdi. Ti je opšte poznata stvar. Redovan je na utakmicama košarkaša unazad nekoliko sezona. Imao je u razgovoru za Kurir, Moka i poruku za svog miljenika Filipa Petruševa koji je napustio Mali Kalemegdan.

Košarka je njegov život - Zoran Moka Slavnić Foto: Dado Đilas

KK Crvena zvezda promenila je prilično sastav u odnosu na prošlu sezonu. Novi igrači su Devonte Grejem, Čima Moneke, Semi Odželej, Ebuka Izundu, Džordan Nvora, Hasiel Rivero, Tajson Karter, Stefan Miljenović, Ognjen Radošić i Lazar Stojković.

- Geografski to je drugačije nego pre. Imamo četiri Nigerijca, Kubanca... Drugačiji je to mentalitet od evropskih i američkih igrača. Videćemo da li je to ta srećna kombinacija. Željku Drčeliću želim mnogo sreće! I dalje ću biti verni navijač. Želeo bih da uđemo u plej-of, a o fajnal-foru, o tom, potom - rekao je Zoran Slavnić, a onda poentirao:

- Nije uvek kinta najvažnija! Mnogo je važnije znanje, da izabereš prave igrače. Mi smo u Srbiji navikli da nemamo budžet kao vodeće evropske ekipe... Ne vidim ni da su se oni pokazali strašnim... Džabe lova, ako nemaš mozga!

Filip Petrušev bio je i ostao omiljeni košarkaš Zorana Moke Slavnića. Krilni centar i pored svih pokušaja Crvene zvezde da ga zadrži nije ostao u Beogradu.

- Žao mi je zbog njega, mislim da je pogrešio. Trebalo je da barem još godinu dana ostane u Srbiji i Zvezdi. U Dubaji se ide sa 35, a ne ovako... Mnogo ga volim. Ne znam koja mu je vodilja u životu. Od snova u NBA, preko Olimpijakosa i Zvezde, do Dubaija... Suludo. Taj koji ga vodi treba da ide na lobotomiju. Ako ga neko drugi vodi. Ako nije on sam. Razočaran sam njegovim pogledom na vrhunski sport i rezultat, jer to nije put.

Redovan na utakmicama Crvene zvezde - Zoran Slavnić Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Pitali smo za kraj Zorana Moku Slavnića i šta misli o velikom rivalu Partizanu. I oni su menjali ekipu, otišlo je nekoliko igrača, a došli su, barem za sada, Džabari Parker, Dilan Osetkovski i Šejk Milton.



- Ne bih njih komentarisao. Ja sam zvezdaš! Bilo koji komentar u odnosu na njih, može pogrešno da se shvati - bio je jasan Zoran Slavnić.