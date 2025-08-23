Željko Obradović uživao uz omiljenu pesmu.
MUZIKA PO ŽOCOVOM UKUSU: Hanka Paldum otpevala omiljenu pesmu Željku Obradoviću - na uvce!
Ovog vikenda Sarajevo je bilo centar okupljanja brojnih velikih imena svetskog sporta, a povod je bila proslava 15 godina Sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini.
Najtrofejniji košarkaški trener Željko Obradović novi je ambasador Sportskih igara mladih.
Tokom boravka u Sarajevu, Obradović je stigao i da se opusti uz dobru hranu i odličnu muziku, a na društvenim mrežama je već počeo da se vrti snimak na kom mu Hanka Palkdum peva njegovu omiljenu pesmu ''Crne kose''.
