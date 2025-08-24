Slušaj vest

Poznati košarkaški menadžer, Miodrag Miško Ražnatović, izneo je svoju stranu priče o "slučaju Madar" i čuvenom sukobu sa Partizanom.

Miško je gostovao u popularnom košarkaškom podkastu "6.75 rage", a uz priču o reprezentaciji Srbije, svom poslu, klijentima, nezaobilazna tema bili su i odnosi sa večitim beogradskim rivalima Crvenom zvezdom i Partizanom.

Velika bura podigla se u košarkaškoj javnosti u leto 2023. godine kada je Izraelac Jam Madar iznenada raskinuo ugovor sa Partizanom i preselio se u redove Fenerbahčea. Crno-beli su se tada naljutili na Ražnatovića, pa godinu dana nisu sarađivali sa čuvenim agentom.

Miško je sada izneo svoju stranu priče o ovom slučaju.

"Ja sam žarko želeo da plejmejkerski par budu Jam Madar i Neno Dimitrijević. Jednostavno je, na verujem u to. Jedan mali i veliki plej, a Dimitrijević je jedan od najvećih navijača Partizana koje sam video. Pričao sam sa Zoranom Savićem i to oko godinu dana ali sam na kraju video da od toga nema ništa", otkriva Ražnatović.

1/8 Vidi galeriju Jam Madar Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, Starsport©, Starsportphoto

Nakon toga, dotakao se situacije sa Jamom Madarom i njegovim ugovorom.

"Što se tiče Madara, oni su napravili određene greške u realizaciji ugovora. Na kraju krajeva, da ih nisu napravili, Jam ne bi bio slobodan igrač. Sećate se toga, pričali su o tužbama, obraćanju FIBA… Ništa od toga nisu probali iz prostog razloga što znaju da su pogrešili", kaže Ražnatović i dodaje:

"Problem između nas je nastao jer su oni očekivali da ja kao neko ko živi u Beogradu neću poštovati slovo ugovora… jer bi ipak trebalo da postoji neka doza lokal patriotizma ali bez obzira na simpatije u odnosu na Zvezdu i Partizan nisam mogao to da uradim. Međutim, ja sam mnogo puta pokušavao da im dam šansu i zadržim Jama. Sve se svelo na to da je Jam Madar bio spreman da potpiše za 75 hiljada dolara više od onoga što je Partizan nudio u tom trenutku. Zoran Savić je to odbio iz principijelnih razloga – Kao ne, ne, bezobrazan je to ne može i tako dalje. Nakon toga Jam Madar je potpisao ugovor dvaput veći od toga što je želeo da potpiše u Partizanu i to dokazuje da se nije išlo za novcem".

Nakon burnog odlaska Madara, Miško se našao na udaru navijača Partizana.

"Ako ste veliki klub i imate ugovor sa igračem, a taj igrač izađe iz istog bez obeštećenja jer vi niste ispoštovali ugovor. Naravno da onda morate da se branite pred navijačima, a najlakše je pronaći crnu ovcu u vidu agenta. To je napravljeno kako je napravljeno, posle se sve smirilo i to je to", poručio je Ražnatović.