U specijalnoj ponudi za Eurobasket, Meridian donosi kvote na igrača koji će postići najviše trojki na prvenstvu. Među favoritima se izdvaja srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović, a kvota na njega je bustovana sa 4.00 na 5.00 – prava prilika za sve koji veruju u njegov šut sa distance.

Foto: Printscreen

Glavni konkurent mu je Luka Dončić, čija je kvota postavljena na 4.50, dok se u vrhu nalaze i Andreas Obst sa kvotom 7.00 i Simone Fontekio sa 7.50.

Iskusni šuteri poput Davisa Bertansa i Denisa Šrudera vrednuju se kvotom 10, dok su Šejn Larkin (12) i Franc Vagner (13) kandidati iz senke, spremni da iznenade.

Ovo je još jedna u nizu specijalnih igara u okviru najveće ponude za Eurobasket, koja pored bustovanih kvota donosi i posebne igre na poene, skokove, asistencije, ukradene lopte i timske učinke.

Iskoristi bustovane kvote i igraj na svog favorita – Eurobasket specijal je samo u Meridianu!