KK Crvena zvezda rastala se sa Lukom Mitrovićem!
Posle odlaska kapitena Branka Lazića, u samo dva dana je Crvena zvedza pretrpela još jedan odlazak.
Luka Mitrović - KK Crvena zvezda Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Printskrin/jutjub, Starsport/ Srđan Stevanović
On je za Zvezdu odigrao 524 utakmice i nalazi se na drugom mestu večne liste košarkaša po broju nastupa.
Osvojio je čak 19 trofeja sa Crvenom zvezdom - pet titula ABA lige, šest puta je bio šampion Srbije, a u osam navrata je podizao trofej Kup Radivoja Koraća.
