KK Crvena zvezda rastala se sa Lukom Mitrovićem!

Posle odlaska kapitena Branka Lazića, u samo dva dana je Crvena zvedza pretrpela još jedan odlazak.

Luka Mitrović - KK Crvena zvezda

On je za Zvezdu odigrao 524 utakmice i nalazi se na drugom mestu večne liste košarkaša po broju nastupa.

Osvojio je čak 19 trofeja sa Crvenom zvezdom - pet titula ABA lige, šest puta je bio šampion Srbije, a u osam navrata je podizao trofej Kup Radivoja Koraća.

