Konačno je "snipershake", kako Šejk Milton sam sebe zove na svom zvaničnom Instagram nalogu, stigao u Beograd.

Iskusni američki NBA bek je u julu ove godine potpisao ugovor sa Partizanom na dve godine i očekuje se da u predstojećoj sezoni bude udarna igla u sistemu Željka Obradovića.

Šejk Milton Foto: CJ GUNTHER/EPA

Milton je u nedelju sleteo u Beograd gde su ga zvaničnici Partizana dočekali na aerodromu "Nikola Tesla".

Crno-beli su to odmah objavili na svojim zvaničnim nalozima uz poruku "Snipershake, dobrodošao u Beograd".

