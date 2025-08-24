Američki NBA bek konačno stigao u Partizan!
grobari u transu
POJAČANJE SLETELO U PARTIZAN: Crno-beli "snajper" je konačno tu!
Konačno je "snipershake", kako Šejk Milton sam sebe zove na svom zvaničnom Instagram nalogu, stigao u Beograd.
Iskusni američki NBA bek je u julu ove godine potpisao ugovor sa Partizanom na dve godine i očekuje se da u predstojećoj sezoni bude udarna igla u sistemu Željka Obradovića.
Šejk Milton Foto: CJ GUNTHER/EPA
Milton je u nedelju sleteo u Beograd gde su ga zvaničnici Partizana dočekali na aerodromu "Nikola Tesla".
Crno-beli su to odmah objavili na svojim zvaničnim nalozima uz poruku "Snipershake, dobrodošao u Beograd".
