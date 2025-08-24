Čima Moneke, novi košarkaš Crvene zvezde, stigao je u srpsku prestonicu.
ČIMA MONEKE STIGAO U BEOGRAD: Novi lider Crvene zvezde odmah poslao poruku "delijama"!
Jedno od prvih pojačanja Crvene zvezde ovog leta i najzvučnijih akvizicija, krilni centar Čima Moneke - stigao je u nedelju u Beograd! Moneke će u novoj sezoni nositi dres sa brojem "95".
Svojom energijom, kvalitetom i iskustvom, predstavljaće veliko pojačanje za Zvezdu u novoj sezoni.
Čima Moneke Foto: Starsport
Moneke će se ostatkom tima koji je praktično kompletiran dolaskom svih novih igrača u Beograd, odraditi obavezna testiranja i početi sa radom početkom naredne nedelje.
Klub sa Malog Kalemegdana je objavio na svom Instagramu snimak dobrodošlice.
- Šta ima drugari? Ovde Čima Moneke! Kod kuće sam - rekao je Moneke i dodao kratko:
- Konačno sam u Beogradu. Presrećan sam što sam ovde i jedva čekam da vas vidim. Vidimo se kod uskoro - poručio je Moneke.
