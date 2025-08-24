Slušaj vest

Jedno od prvih pojačanja Crvene zvezde ovog leta i najzvučnijih akvizicija, krilni centar Čima Moneke - stigao je u nedelju u Beograd! Moneke će u novoj sezoni nositi dres sa brojem "95".

Svojom energijom, kvalitetom i iskustvom, predstavljaće veliko pojačanje za Zvezdu u novoj sezoni.

Čima Moneke Foto: Starsport

Moneke će se ostatkom tima koji je praktično kompletiran dolaskom svih novih igrača u Beograd, odraditi obavezna testiranja i početi sa radom početkom naredne nedelje.

Klub sa Malog Kalemegdana je objavio na svom Instagramu snimak dobrodošlice.

- Šta ima drugari? Ovde Čima Moneke! Kod kuće sam - rekao je Moneke i dodao kratko:

- Konačno sam u Beogradu. Presrećan sam što sam ovde i jedva čekam da vas vidim. Vidimo se kod uskoro - poručio je Moneke.

