OTKRIVAMO! Željko Obradović želeo da zadrži igrača, ali on mu je rekao „NE“! Jednog srpskog asa čeka jako bitna uloga...
Košarkaški klub Partizan polako sklapa kockice za narednu sezonu. Utisak je, za sada, da će tim Željka Obradovića biti jači u odnosu na prošlu sezonu. Bar kada govorimo o „papiru“, a za ono na terenu sačekaćemo mesec dana.
Ajzea Majk neće u narednoj sezoni biti deo crno-belog tima. Iako je Željko Obradović video iskusnog krilnog centra u timu za narednu sezonu, Majk je odlučio da promeni sredinu.
Očigledno mu nije odgovarala uloga koju je za njega namenio iskusni stručnjak, pa je poručio klubu i agentu da bi želeo da karijeru nastavi u nekom drugom klubu (po svemu sudeći to će da bude Bajern). Brzo je došlo do prijateljskog dogovora i Majk je napustio tabor najboljeg tima u regionu za prošlu godinu.
Razmišljanja u Partizanu vode ka tome da pažljivo sačekaju pre nego dovodu novog igrača. Ne postoji opcija da se „po svaku cenu“ dovede novi košarkaš u crno-beli tim. Samo ako Savić, Obradović i saradnici procene da im neko donosi razliku i kvalitet – biće angažovan.
Jednog srpskog košarkaša čeka velika uloga u narednoj sezoni. Ogroman napredak i paklen rad tokom leta nisu prošli nezapaženo. Reč je o Alekseju Pokuševskom. Svi u klubu su izuzetno zadovoljni zbog toga i struka za njega sprema dosta više minuta nego u minuloj sezoni.
Ogroman talenat koji poseduje, malo po malo, prerasta u kvalitet. Pokuševski će imati mnogo toga da kaže i pokaže u predostojećoj evroligaškoj sezoni.
Podsećamo, Partizan su do sada pojačali Dilan Osetkovski, Džabari Parker i Šejk Milton. Njegova promocija, kao i predstavljanje novih dresova zakazana je 28. avgusta podno Avalskog tornja.