Košarkaški klub Partizan polako sklapa kockice za narednu sezonu. Utisak je, za sada, da će tim Željka Obradovića biti jači u odnosu na prošlu sezonu. Bar kada govorimo o „papiru“, a za ono na terenu sačekaćemo mesec dana.

Ajzea Majk neće u narednoj sezoni biti deo crno-belog tima. Iako je Željko Obradović video iskusnog krilnog centra u timu za narednu sezonu, Majk je odlučio da promeni sredinu.

Očigledno mu nije odgovarala uloga koju je za njega namenio iskusni stručnjak, pa je poručio klubu i agentu da bi želeo da karijeru nastavi u nekom drugom klubu (po svemu sudeći to će da bude Bajern). Brzo je došlo do prijateljskog dogovora i Majk je napustio tabor najboljeg tima u regionu za prošlu godinu.

Razmišljanja u Partizanu vode ka tome da pažljivo sačekaju pre nego dovodu novog igrača. Ne postoji opcija da se „po svaku cenu“ dovede novi košarkaš u crno-beli tim. Samo ako Savić, Obradović i saradnici procene da im neko donosi razliku i kvalitet – biće angažovan.

Jednog srpskog košarkaša čeka velika uloga u narednoj sezoni. Ogroman napredak i paklen rad tokom leta nisu prošli nezapaženo. Reč je o Alekseju Pokuševskom. Svi u klubu su izuzetno zadovoljni zbog toga i struka za njega sprema dosta više minuta nego u minuloj sezoni.

Ogroman talenat koji poseduje, malo po malo, prerasta u kvalitet. Pokuševski će imati mnogo toga da kaže i pokaže u predostojećoj evroligaškoj sezoni.

Podsećamo, Partizan su do sada pojačali Dilan Osetkovski, Džabari Parker i Šejk Milton. Njegova promocija, kao i predstavljanje novih dresova zakazana je 28. avgusta podno Avalskog tornja.