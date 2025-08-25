Slušaj vest

Iako se činilo da se o tome više neće pričati, prolećni skandal ispred jednog beogradskog noćnog kluba u kom u glavni akteri bili košarkaši Partizana Karlik Džons, Sterling Braun i Isak Bonga i dalje izaziva snažne reakcije u domaćoj javnosti.

Podsetimo, u tuči koja je izbila ispred kluba teško je povređen jedan mladić, a prema tadašnjim izveštajima, upravo je Džons bio taj koji je nasrnuo na njega staklenom flašom.

1/4 Vidi galeriju Opšti haos ispred noćnog kluba u Beogradu Foto: Screenshot

Iako su se tenzije vremenom stišale, i dalje se bruji o tom slučaju, posebno kada se priča o disciplini i ponašanju sportista van terena.

Taj čin košarkaša Partizana žestoko je osudio bivši košarkaš crno-belih Goran Grbović.

- To bi u nekoj drugoj državi značilo momentalan otkaz, odlazak na sud i tako dalje… Da se dogodi na terenu, pa i nekako, ali pošto je napolju – to je sigurno. To se radi i sa fudbalerima, ako bilo ko napravi incident. Napiju se, potuku i dobiju ozbiljnu kaznu od kluba. Izbace te, a dobiješ tužbu i od države - rekao je Goran Grbović u podkastu „Jao Mile“.