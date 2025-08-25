Klub iz Sankt Peterburga je najavio na svom sajtu da će gostovati u Beogradu 12. i 13. septembra
POZNATI RIVALI PARTIZANA NA TAŠU: Posle Grka, stižu i Rusi
Košarkaši Partizana i ove godine će imati priliku da obraduju navijače spektaklom na Tašmajdanu.
Crno-beli su najavili turnir za 11. i 12. septembar, a već u najavi je bilo jasno da će jedna od ekipa biti PAOK iz Soluna.
Sada je poznato da u Beograd stiže i ruski Zenit.
Klub iz Sankt Peterburga je najavio na svom sajtu da će gostovati u Beogradu 12. i 13. septembra, odnosno igraće protiv PAOK-a, a onda i protiv "srpskog giganta Partizana".
Pošto se datumi za jedan dan ne poklapaju, ostaje da se vidi tačno vreme odigravanja turnira.
Ono što je jasno jeste da će Partizan u četvrtak 28. avgusta na Avali predstaviti novi dres i nova pojačanja - Džabarija Parkera, Dilana Osetkovskog i Šejka Miltona.
