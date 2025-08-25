Srpski košarkaš Marko Gudurić bio je gostu u podkastu "X&O’s" gde se osvrnuo na početak svoje, kasnije uspešne karijere.

Punu afirmaciju Gudurić je stekao u Crvenoj zvezdi, ali je pre kluba sa Malog Kalemegdana igrao za FMP, kao i za večitog rivala, Partizan. Gudurić to nikada nije ni krio:

1/5 Vidi galeriju Marko Gudurić u dresu Crvene zvezde Foto: Saša Pavlić, Damir Dervišagić

- Sećam se svega. Iz Saveza su dolazili ljudi zaduženi za obilazak manjih sredina po Srbiji. Držali su treninge koje sam ja odradio i tu su me primetili. Posle su razmenili kontakt sa mojim ocem. Kada se završila škola, došao je momenat da idem dalje i tako sam stigao u Beograd. Bilo je par timova gde sam bio na probama.

Nekadašnji član Crvene zvezde, po svom izjašnjavanju i navijač, Gudurić otkriva da je kao mlad na kratko bio član Partizana. Istina, mlađih kategorija crno-belih, tada kao mladom igraču za njega je Humska bila primamljiva destinacija, ipak, nije se dugo zadržao.

- Ne znam koliko ljudi znaju, ali ja to ne krijem i pričam. Bio sam u kadetima Partizana. Tada je FMP bio najbolja škola za mlade igrače i ja tu nisam prošao probu. Partizan je godinu dana pre toga igrao fajnal for Evrolige i ja sam bez razmišljanja bio u Partizanu. Baš te sezone sam obe utakmice protiv FMP-a odigrao dobro - istakao je srpski bek šuter.

Podsetimo, Gudurić je nakon osvojene Evrolige u sezoni 2024/2025 odlučio da napusti Fenerbahče i potpiše ugovor sa Olimpijom iz Milana.

