Nemanja Nedović je i zvanično napustio Crvenu zvezdu, objavio je klub sa Malog Kalemegdana!

Nemanja Nedović je dete Crvene zvezde, napravio je prve profesionalne korake u ovom klubu, a onda ga je put vodio do Litvanije, potom i NBA lige, Španije, Italije, Grčke.

Klub se i od Nedovića oprostio emotivnom porukom.

- Odigrao je 315 utakmica i ubacio je 3.042 poena. Osvojio je šest trofeja sa Zvezdom, ABA ligu, tri Kupa Radivoja Koraća i dve Superlige Srbije. Zvezdino dete, koje će uvek biti nezaobilazni deo velike Crvene zvezde. Kao i svim momcima koji su poput njega utirali put u Zvezdi koja je danas poštovan i uvažavan evroligaški klub sa brojnim trofejima, Zvezda, predsednik Željko Drčelić, UO, menadžment, svi zaposleni iskazuju ovom prilikom veliku zahvalnost našem Nedi na svemu što je učinio kao igrač Zvezde, na terenu i pored njega.

- Zbog svega, ovo je samo kraj jedne epizode, jer su našem Nemanji vrata Zvezde uvek otvorena. Nedo, mnogo sreće, zdravlja i uspeha u nastavku karijere, želi ti tvoj KK Crvena zvezda - stoji u saopštenju ovog kluba.

Nedović se u Zvezdu vratio 2022. godine i za tri sezone u crveno-belom dresu osvojio je jednu ABA ligu, tri Kupa Radivoja Koraća i dva trofeja u KLS-u.

Pre Nedovića, Zvezda se oprostila i od Branka Lazića i Luke Mitrovića.

