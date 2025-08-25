Slušaj vest

Nemanja Nedović je i zvanično napustio Crvenu zvezdu, objavio je klub sa Malog Kalemegdana!

 Nemanja Nedović je dete Crvene zvezde, napravio je prve profesionalne korake u ovom klubu, a onda ga je put vodio do Litvanije, potom i NBA lige, Španije, Italije, Grčke.

Nemanja Nedović Foto: Starsport

Klub se i od Nedovića oprostio emotivnom porukom.

- Odigrao je 315 utakmica i ubacio je 3.042 poena. Osvojio je šest trofeja sa Zvezdom, ABA ligu, tri Kupa Radivoja Koraća i dve Superlige Srbije. Zvezdino dete, koje će uvek biti nezaobilazni deo velike Crvene zvezde. Kao i svim momcima koji su poput njega utirali put u Zvezdi koja je danas poštovan i uvažavan evroligaški klub sa brojnim trofejima, Zvezda, predsednik Željko Drčelić, UO, menadžment, svi zaposleni iskazuju ovom prilikom veliku zahvalnost našem Nedi na svemu što je učinio kao igrač Zvezde, na terenu i pored njega.

- Zbog svega, ovo je samo kraj jedne epizode, jer su našem Nemanji vrata Zvezde uvek otvorena. Nedo, mnogo sreće, zdravlja i uspeha u nastavku karijere, želi ti tvoj KK Crvena zvezda - stoji u saopštenju ovog kluba.

 Nedović se u Zvezdu vratio 2022. godine i za tri sezone u crveno-belom dresu osvojio je jednu ABA ligu, tri Kupa Radivoja Koraća i dva trofeja u KLS-u.

Pre Nedovića, Zvezda se oprostila i od Branka Lazića i Luke Mitrovića.

Ne propustiteTenisNOVAK ĐOKOVIĆ PROGOVORIO O KRAJU KARIJERE: Srpski teniser o penziji i daljim planovima...
Novak Đoković na US Openu
FudbalARNAUTOVIĆ I RADONJIĆ RADILI U PARU: Vreme na Pafosu nije idealno, ali Miloje i za to ima rešenje! (VIDEO+FOTO)
Trening FK Crvena zvezda na Kipru
FudbalPATRIOTSKI POTEZ VLADANA MILOJEVIĆA: Još jednom je pokazao kako se predstavljaju Srbija i Crvena zvezda! (VIDEO)
Vladan Milojević potpisuje loptu na Kipru
Ostali sportoviHITNO SE OGLASIO DOKTOR REPREZENTACIJE SRBIJE: Otkrio šta se dešava posle povrede Tijane Bošković
Tijana Bošković posle povrede

BONUS VIDEO:

Nemanja Nedović izjava posle finala Kupa Zvezda Partizan Izvor: MONDO/Nikola Lalović