Nemanja Nedović je i zvanično postao slobodan igrač, pošto je KK Crvena zvezda odlučila da ne nastavi saradnju sa srpskim košarkašem.

Nakon tri provedene sezone u crveno-belom dresu i osvojene dve titule u KLS-u, tri Kupa Radivoja Koraća i jedan trofej ABA lige, došlo je vreme za rastanak Zvezde i Nedovića.

Druženje sa saigračem je za njega neprocenjivo Foto: Petar Aleksić, Starsport/Srđan Stevanović, Printscreen

Odluka da Nedović ode iz Zvezde "srušila" je Tviter, a "Delije" su odmah iznele svoj stav na društvenim mrežama nakon objavljene vesti.

Uglavnom se sa setom prisećaju poteza Nedovića u dresu Zvezde, od kojih dominira trojka u poslednjim sekundama 2022. godine u krcatoj "Beogradskoj areni" navijača Partizana.

