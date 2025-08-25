Srpski bek Nemanaj Nedović je i zvanično otišao iz Crvene zvezde.
ludilo
IMA SVEGA U KOMENTARIMA! NEDOVIĆ "SRUŠIO" TVITER: Evo kako su "Delije" dočekale vest o njegovom odlasku iz Zvezde - prve reakcije!
Slušaj vest
Nemanja Nedović je i zvanično postao slobodan igrač, pošto je KK Crvena zvezda odlučila da ne nastavi saradnju sa srpskim košarkašem.
Nakon tri provedene sezone u crveno-belom dresu i osvojene dve titule u KLS-u, tri Kupa Radivoja Koraća i jedan trofej ABA lige, došlo je vreme za rastanak Zvezde i Nedovića.
Druženje sa saigračem je za njega neprocenjivo Foto: Petar Aleksić, Starsport/Srđan Stevanović, Printscreen
Vidi galeriju
Odluka da Nedović ode iz Zvezde "srušila" je Tviter, a "Delije" su odmah iznele svoj stav na društvenim mrežama nakon objavljene vesti.
Uglavnom se sa setom prisećaju poteza Nedovića u dresu Zvezde, od kojih dominira trojka u poslednjim sekundama 2022. godine u krcatoj "Beogradskoj areni" navijača Partizana.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši