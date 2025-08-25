Srpski teniser Novak Đoković osvrnuo se na odlazak Nemanje Nedovića iz Crvene zvezde.
NOVAK SE OGLASIO: Razlog je odlazak Nemanje Nedovića iz Zvezde, evo šta mu je poručio Đoković! (FOTO)
KK Crvena zvezda i Nemanja Nedović okončali su svoju trogodišnju saradnju.
Klub sa Malog Kalemegdana je odlučio da ne nastavi saradnju sa srpskim bekom koji se u Zvezdu vratio 2022. godine.
Nemanja Nedović posle večitog derbija Foto: Starsport
Tim povodom oglasio se Novak Đoković koji je poželeo sreću Nedoviću.
Naime, Novak je na svom Instagramu posvetio stori Nedoviću i time dirnuo sve!
Novak Đoković se oglasio nakon odlaska Nedovića iz Zvezde Foto: Printscreen/Instagram/djokernole
