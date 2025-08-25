Slušaj vest

KK Crvena zvezda i Nemanja Nedović okončali su svoju trogodišnju saradnju.

Klub sa Malog Kalemegdana je odlučio da ne nastavi saradnju sa srpskim bekom koji se u Zvezdu vratio 2022. godine.

Nemanja Nedović posle večitog derbija Foto: Starsport

Tim povodom oglasio se Novak Đoković koji je poželeo sreću Nedoviću.

Naime, Novak je na svom Instagramu posvetio stori Nedoviću i time dirnuo sve!

Pogledajte:

Novak Đoković se oglasio nakon odlaska Nedovića iz Zvezde
Novak Đoković se oglasio nakon odlaska Nedovića iz Zvezde Foto: Printscreen/Instagram/djokernole

Nemanja Nedović izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić