Slovenija će na Eurobasketu biti izuzetno oslabljena pošto neće moći da računa na dvojicu standardnih reprezentativaca - Vlatka Čančara i naturalizovanog stranca Džoša Niba.

Čančar je nedavno napustio Denver i potpisao ugovor sa Armanijem iz Milana, za koji nastupa i Džoš Nibo. Obojica su imali ozbiljnih problema sa povredam prethodne sezone, pa su odlučili da preskoče reprezentativne obaveze ovog leta - tačnije odlučio je klub za koji će nastupati naredne sezone.

Nisu dobili dozvolu Milana da se priključe reprezentaciji, pa su "odjavili" nacionalni tim i njihova odluka izazvala je veliku buru u javnosti.

U Sloveniji su besni, jer su računali da će Nibo biti uz ekipu na Eurobasketu. Navodno, sam igrač uveravao ih je prethodnih meseci da će igrati za reprezentaciju, a onda je pred sam start priprema usledio šok.

Nibo je odjavio Sloveniju, a Savez nije imao dovoljno vremena da pronađe alternativu, pa na turnir putuje u oslabljenom sastavu.

Luka Dončić na meču Srbija - Slovenija

Saša Dončić, otac kapitena Luke Dončića i sportski direktor reprezentacije Slovenije, progovorio je o "slučaju Nibo".

"Bio sam sa Nibom čitave sezone, tokom svih problema koje je imao zbog povrede. Poenta je da on sve vreme nijednog momenta nije rekao da neće da igra na Evrobasketu, čak je bilo i reči da će igrati za Milan ako ovi uđu u finale italijanskog plej-ofa, početkom juna. Onda, početkom naredog meseca, mislim da je bio treći jul, poslali smo mu zvaničan poziv, da bi potom, 17. jula, kada već nije bilo vremena da se naprave bilo kakve promene, da on ne može da igra. Verujem da Mesina želi da ima zdrave igrače, ali i dalje mislim da i mi imamo najbolju moguću lekarsku službu. Dobili smo rezultate pregleda koje su oni uradili, znam o čemu pričam, situacija je kranje čudna", kaže Saša Dončić i dodaje:

"Stavite se u našu poziciјu: neko vam kaže da će igrati, garantuјe vam to i onda to uradite kada јe već prekasno da se započne nešto novo. Onda nema smisla uspostavljati kontakte sa drugim košarkašima ovde. Imali smo neke interne razgovore sa drugim igračima, ali smo nameravali da igramo sa Nibom јer јe on јoš uvek mlad košarkaš i videli smo ga kao opciju za budućnost, da će biti duže sa nama. Niko niјe očekivao da će se desiti ono što se desilo. Verovatno bi bilo mnogo bolje da se otkaz desio u aprilu, maјu, kako bismo imali priliku i vreme da naturalizuјemo nekog drugog. To bi bilo veoma korektno".

Luka i Saša Dončić Foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

On je istakao da ozbiljno razmišljaju da pokrenu incijativu da se Nibu oduzme slovenački pasoš jer neće da igra za reprezentaciju.

"Moramo unapred videti šta će biti sa Nibom, kao i kakva јe situaciјa sa vladom Republike Sloveniјe, јer јe džoš ipak dobio državljanstvo da bi igrao košarku. Ne vidim svrhu nastavka ove priče, s obzirom na to šta se dogodilo. Znamo zašto naturalizuјemo košarkaša, a ako mu niјe dozvoljeno, ne želi da igra, nema svrhe nastaviti saradnjiu", dodao јe Dončić.

Odgovor Miška

Na njegove reči ekspresno je odregaovao poznati košarkaški agent Miško Ražnatović, koji inače zastupa centra Olimpije iz Milana.

"Nibo ima nigeriјski pasoš, koјi u svetu košarke ima potpuno isti status kao slovenački. Dakle, Nibo se niјe odlučio da igra za slovenačku reprezentaciјu kako bi dobio privilegiјu da ima slovenački pasoš, pre svega za špansko prvenstvo, što јe bio slučaј sa drugim američkim košarkašima", napisao je Ražnatović na društvenim mrežam.

Nešto kasnije usledila je nova objava srpskog menadžera:

"Njegov razlog јe bila velika želja da igra na naјvišem nacionalnom nivou i u istom timu kao Luka. Imao јe iste želje ove godine, ali zbog povrede koјu јoš niјe zalečio, klub mu јe zabranio da igra. Nibo јe razočaran što će propustiti Evrobasket. Zaključak јe da eventualni gubitak slovenačkog pasoša neće biti gubitak za Niba, ali bi takve izјave mogle imati dramatične posledice po Košarkaški savez Sloveniјe" poručio je Miško.

Luka o otkazima saigrača

Kapiten reprezentacije Slovenije, Luka Dončić, na startu priprema prokomentarisao je otkaze Čančara i Niba.

Besan je bio Luka što su igrači Milana ostavili tim na cedilu.

"Nemam za šta da se bunim. To je odluka klubova. Lejkersi su meni dali da igram, ali Armani nije njima. Radije ne bih da ulazim u to. Trebalo bi da je to odluka igrača", zagrmeo je Luka.