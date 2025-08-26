Slušaj vest

Crveno-beli su danas saopštili kompletan spisak igrača za sezonu 2025/26, a na njemu se ne nalazi reprezentativac Brazila.

Sa Malog Kalemegdana su poručili da Jago više neće biti deo tima i da je trenutno u potrazi za novim klubom.

"Brazilski bek Jago Dos Santos trenutno je odsutan zbog obaveza sa reprezentacijom Brazila, u potrazi je za novom sredinom, i neće bio deo takmičarskog sastava KK Crvena zvezda za narednu sezonu", navodi se na zvaničnom sajtu KK Crvena zvezda.

Boje KK Crvena zvezda Meridianbet u narednoj sezoni braniće sledeći igrači:

Kodi Miler Mekintajer, Uroš Plavšić, Stefan Miljenović, Ajzea Kenan, Devonte Grejem, Dejan Davidovac, Tajson Karter, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Hasiel Rivero, Ebuka Izundu, Lazar Stojković, Džoel Bolomboj, Džordan Nwora, Semi Odželej, Ognjen Radošić i Čima Moneke.

"Filip Škobalj kao budućnost našeg kluba i deo saradnje od koje mnogo očekujemo u narednom periodu sa BKK Radnički Beograd, igraće u tom klubu kao pozajmljen igrač i skupljati neophodne minute, dok će Lazar Stojković igrati na dvojnu registraciju za KK Crvena zvezda i BKK Radnički", poručili su iz Zvezde.

Zvezda u utorak zvanično započinje pripreme za narednu sezonu. Prvi meč crveno-beli igraju 04.09. protiv ekipe BKK Radnički (utakmica zatvorenog tipa), pet dana kasnije sledi meč protiv Igokee (takođe zatvorenog tipa), nakon toga i dva vrlo jaka turnira na Kipru i Kritu, a poslednje mečeve pred start sezone crveno-beli će odigrati na VTB Superkupu u Beogradu.

Podsetimo, Zvezdu su ovog leta napustili Nemanja Nedović, Branko Lazić, Luka Mitrović, Rokas Gedraitis, Džon Braun, Majk Daum i Filip Petrušev.

