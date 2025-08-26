Prvo oglašavanje Nemanje Nedovića nakon odlaska sa Malog Kalemegdana...
Košarka
"DUŠMANI HOĆE DA NAS UNIŠTE..." Nedović se prvi put oglasio nakon odlaska iz Zvezde! Latio se mikrofona, pa zapevao čuvenu pesmu sa brutalnom porukom! VIDEO
Slušaj vest
Dres KK Crvena zvezda naredne sezone neće nositi ljubimac navijača Nemanja Nedović.
On je i zvanično napustio crveno-bele, objavio je klub sa Malog Kalemegdana!
Podsetimo, Nedović se u Zvezdu vratio 2022. godine i za tri sezone u crveno-belom dresu osvojio je jednu ABA ligu, tri Kupa Radivoja Koraća i dva trofeja u KLS-u.
Nemanja Nedović posle večitog derbija Foto: Starsport
Vidi galeriju
Iskusni košarkaš sada se prvi put oglasio nakon odlaska sa Malog Kalemegdana.
Nedović je na "storiju" podelio stari snimak sa proslave osvajanja ABA lige, kada je pevao prepevanu verziju čuvene Luisove pesme "Slike u oku"...
Foto: Screenshot/instagram
Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:
Reaguj
Komentariši