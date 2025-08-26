Slušaj vest

Dres KK Crvena zvezda naredne sezone neće nositi ljubimac navijača Nemanja Nedović.

On je i zvanično napustio crveno-bele, objavio je klub sa Malog Kalemegdana!

Podsetimo, Nedović se u Zvezdu vratio 2022. godine i za tri sezone u crveno-belom dresu osvojio je jednu ABA ligu, tri Kupa Radivoja Koraća i dva trofeja u KLS-u.

Nemanja Nedović posle večitog derbija Foto: Starsport

Iskusni košarkaš sada se prvi put oglasio nakon odlaska sa Malog Kalemegdana.

Nedović je na "storiju" podelio stari snimak sa proslave osvajanja ABA lige, kada je pevao prepevanu verziju čuvene Luisove pesme "Slike u oku"...

Screenshot 2025-08-26 130717.jpg
Foto: Screenshot/instagram

 Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

