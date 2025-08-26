Slušaj vest

Najveće pojačanje Partizana ovog leta konačno je sletelo u Beograd!

Džabari Parker je u utorak stigao u srpsku prestonicu, gde je na aerodromu "Nikola Tesla" sačekan od strane crno-belih.

Partizan se povodom toga odmah oglasio i poželeo dobrodošlicu Parkeru!

Parker je u Partizan stigao iz Barselone, potpisavši ugovor na dve godine sa crno-belima.

Nekadašnji drugi pik na NBA draftu 2014. godine nije jedini igrač koji je ovog leta pojačao crno-beli, a pored njega u Partizan su još stigli Dilan Osetkovski i Šejk Milton.

Crno-beli su potvrdili da će tim, kao i novi dresovi biti predstavljeni 28. avgusta, a očekuje se da Partizan u skorijem periodu potpiše i novog centra. 

