Najveće letošnje pojačanje Partizana sletelo u Beograd.
tu je
KAPITALNO POJAČANJE KONAČNO STIGLO: Partizan se odmah oglasio!
Slušaj vest
Najveće pojačanje Partizana ovog leta konačno je sletelo u Beograd!
Džabari Parker je u utorak stigao u srpsku prestonicu, gde je na aerodromu "Nikola Tesla" sačekan od strane crno-belih.
Džabari Parker Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Partizan se povodom toga odmah oglasio i poželeo dobrodošlicu Parkeru!
Nekadašnji drugi pik na NBA draftu 2014. godine nije jedini igrač koji je ovog leta pojačao crno-beli, a pored njega u Partizan su još stigli Dilan Osetkovski i Šejk Milton.
Crno-beli su potvrdili da će tim, kao i novi dresovi biti predstavljeni 28. avgusta, a očekuje se da Partizan u skorijem periodu potpiše i novog centra.
Džabari Parker povreda kolena Foto: Youtube/printscreen/
Vidi galeriju
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši