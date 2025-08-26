KK Crvena zvezda će sa ovom ekipom ući u novu sezonu.
igrački kadar zvezde
DA LI JE SA POJAČANJIMA ZAVRŠENO? KK Crvena zvezda objavila roster za sezonu 2025/2026! Da li neko nedostaje ovom timu?
Slušaj vest
KK Crvena zvezda u sezonu 2025/2026, ulazi sa znatno izmenjenim i osveženim timom na svim pozicijama.
Crveno-bele su ovog leta napustili Miloš Teodosić, Luka Mitrović, Filip Petrušev, Branko Lazić, Nemanja Nedović, Džon Braun, Rokas Gedraitis, Majk Daum, a kako su sa Malog Kalemegdana naveli - Jago dos Santos nije u planovima Zvezde u predstojećoj sezoni.
Janis Sferopulos Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović
Vidi galeriju
Zvezda se tokom leta znatno pojačala, a tim Janisa Sferopulosa je u utorak i zvanično krenuo sa pripremama za novu sezonu.
Kako sada stvari stoje Zvezda će sa ovim rosterom ući u novu takmičarsku sezonu:
KK Crvena zvezda roster 2025/2026
- 0 – Kodi Miler Mekintajer
- 1 – Uroš Plavšić
- 2- Stefan Miljenović
- 3 – Ajzea Kenan
- 4 – Devonte Grejem
- 7- Dejan Davidovac
- 11 – Tajson Karter
- 12- Nikola Kalinić
- 13 – Ognjen Dobrić
- 14 – Hasiel Rivero
- 15 – Ebuka Izundu
- 17 – Lazar Stojković
- 21 - Džoel Bolomboj
- 33 – Džordan Nwora
- 37 – Semi Odželej
- 44 – Ognjen Radošić
- 95 – Čima Moneke
Da li je Crvena zvezda ovim i kompletirala roster ostaje nam da vidimo u periodu koji dolazi, ali je za sada sigurno da će u novu sezonu ući sa navedenim timom.
KK Crvena zvezda roster 2025/2026 Foto: KK Crvena Zvezda
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši