KK Crvena zvezda u sezonu 2025/2026, ulazi sa znatno izmenjenim i osveženim timom na svim pozicijama.

Crveno-bele su ovog leta napustili Miloš Teodosić, Luka Mitrović, Filip Petrušev, Branko Lazić, Nemanja Nedović, Džon Braun, Rokas Gedraitis, Majk Daum, a kako su sa Malog Kalemegdana naveli - Jago dos Santos nije u planovima Zvezde u predstojećoj sezoni.

Janis Sferopulos Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović

Zvezda se tokom leta znatno pojačala, a tim Janisa Sferopulosa je u utorak i zvanično krenuo sa pripremama za novu sezonu.

Kako sada stvari stoje Zvezda će sa ovim rosterom ući u novu takmičarsku sezonu:

KK Crvena zvezda roster 2025/2026

  • 0 – Kodi Miler Mekintajer
  • 1 – Uroš Plavšić
  • 2- Stefan Miljenović
  • 3 – Ajzea Kenan
  • 4 – Devonte Grejem
  • 7- Dejan Davidovac
  • 11 – Tajson Karter
  • 12- Nikola Kalinić
  • 13 – Ognjen Dobrić
  • 14 – Hasiel Rivero
  • 15 – Ebuka Izundu
  • 17 – Lazar Stojković
  • 21 - Džoel Bolomboj
  • 33 – Džordan Nwora
  • 37 – Semi Odželej
  • 44 – Ognjen Radošić
  • 95 – Čima Moneke

Da li je Crvena zvezda ovim i kompletirala roster ostaje nam da vidimo u periodu koji dolazi, ali je za sada sigurno da će u novu sezonu ući sa navedenim timom.

KK Crvena zvezda roster 2025/2026 Foto: KK Crvena Zvezda

