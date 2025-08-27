GUROVIĆ ŽESTOKO OPLEO PO VEČITIMA: Ne koriste našu decu! Poslednjih godina nijedan klinac nije napredovao u Zvezdi i Partizanu - to je realnost!
Naš proslavljeni košarkaš, Milan Gurović, otvoreno je govorio o odnosu koji Crvena zvezda i Partizan imaju prema mladim igračima.
U zanimljivom razgovoru za "Mozzart sport" Gurović je istakao da je Srbija i dalje rasadnik košarkaških talenata.
"Nedavno sam sedeo sa prijateljima iz Amerike. Kažu mi: 'Milane, nema vas ni sedam miliona, a stalno imate nove košarkaške talente. Kako je to moguće?' Odgovorio sam im da je to kod nas prirodno, kao što imamo izvore vode – tako imamo i izvor talenata. Taj izvor nikada neće presušiti, uvek će se rađati nova deca, jer smo zemlja košarke, ali treba biti oprezan", upozorava Gurović.
Iskusni as smatra da je veliki problem to što talentovani mladi igrači ne dobijaju šansu u našim najvećim klubovima - Zvezdi i Partizanu.
"Ono što mene brine jeste da večiti klubovi više ne koriste tu decu. Ne daju im šansu u Evroligi, a kroz takve utakmice se jedino može izgraditi reprezentativac u nastajanju. Ako ih ne ubacite u vatru kad je najteže, nikada neće rasti", kaže Gurović i dodaje:
"Mladi igrači ne treba da gaje iluzije da će minute dobijati u Crvenoj zvezdi ili Partizanu. Veći problem je što se roditelji zavaravaju čim čuju da im dete zovu “večiti”. Realnost je da poslednjih godina nijedan klinac od 18-19 godina nije dobio ozbiljnu šansu i napredovao u tim klubovima. Ubacivanje na teren kad vodiš ili gubiš 20 razlike – to nije razvoj. Napreduje se samo kada sve gori i kad imaš poverenje u najtežim momentima".
Kurir sport/Mozzart sport