OSTOJA NAJAVIO NOVA POJAČANJA: Pregovaramo sa agentima, roster Partizana još nije kompletiran - nedostaju nam dva igrača! Tim će biti 30 odsto bolji!
Prvi čovek KK Partizan, Ostoja Mijailović, otkrio je da crno-beli još uvek nisu kompletirali roster za narednu sezonu.
U razgovoru za "TV Partizan" Mijailović je najavio dolazak još jednog ili dva nova igrača.
Partizan je zadržao okosnicu tima koji je prethodne sezone osvojio ABA ligu i titulu prvaka Srbije, a u klub su stigli Džabari Parker, Dilan Osetkovski i Šejk Milton, međutim, to nije kraj pojačanjima.
"Roster još nije kompletiran, nedostaje nam jedan ili dva igrača. Pregovaramo sa agentima igrača koje planiramo da pošaljemo u druge sredine i paralelno tražimo pojačanja, pre svega na poziciji pet. Ostatak tima je više, manje popunjen, i što je najvažnije, zadržali smo kostur ekipe koja je osvojila trofeje u ABA ligi i šampionatu Srbije. Ogroman posao je urađen kada je formiranje tima u pitanju. Na tržištu su sada Dubai, Hapoel, i Valensija… svi traže kvalitetne igrače. Pored svih tih konkurenata, mi smo uspeli da zadržimo sve koje smo želeli iz prošle sezone, niko nije otišao neplanirano", kaže Mijailović i dodaje:
"Verujem da će ovaj tim, sa kontinuitetom i nadogradnjom u vidu iskusnih igrača, biti i do trideset odsto bolji. Samo zadržavanje istog kostura tima donosi mnogo u ovom zgusnutom ritmu Evrolige, gde praktično nemate vremena za uigravanje. Sve novajlije su iskusni košarkaši, visokog kvaliteta. Očekujem odlične rezultate".
Kurir sport