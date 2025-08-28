Slušaj vest

Srbija je deklasirala Estoniju na Eurobasketu, a time su pokazali da izuzetnu hemiju u timu i dokaz da imamo čemu da se nadamo.

Miloš Bjelinić, urednik sportske rubrike Kurira je izneo analizu meča direktno iz Rige:

Održali čas košarke

- Ključno je bilo da vidimo onakav odnos prema dresu države, a možda se nije videlo u prenosu, ali u dvorani se osetilo izuzetno bodrenje igrača među sobom. Kako je ko odlazio na klupu, Nikola Jokić je prorazgovarao o tome šta je bilo loše, a šta dobro i gde ima prostora za napredak. Posle svakog poena je cela klupa skakala, takva hemija i atmosfera u timu su ključni za uspeh. Toliko su fokusirani i toliko se drže zajedno, deluju kao preozbiljan tim i bilo je uživanje gledati meč. Osam, devet, hiljada Estonaca je u dvorani napravilo spektakl za pamćenje, a par stotina naših navijača nije moglo da se čuje. Naši reprezentativci su u ovom meču održali čas košarke i poslali jasnu poruku narednim rivalima.

Gosti "Pulsa Srbije" koji su odvojili reč za dešavanja u Crvenoj zvezdi bili su Rajko Nedić, glavni urednik Kurira i Aleksandar Radonić, novinar sportske redakcije Kurira.

Radonić je izneo ekskluzivnu informaciju za sve gledaoce Kurir televizije:

Na Maraknu stigli milioni

- Kurir redakciji je potvrđeno da je Crvena zvezda prodala jednog fudbalera u inostranstvo. Radi se o Elšniku, reprezentativcu Slovenije, a danas su vođeni pregovori sa ljudima iz Trabzona, klubu iz Turske. Turci su hteli da ga kupe za četiri miliona, a na kraju je Zvezda uzela ozbiljan novac, odnosno pet miliona evra. To je odličan posao jer je isti fudbaler prošle godine stigao na Maraknu za milion i po evra. U narednim danima bi trebalo očekivati zamenu za njega, a po mojim informacijama bi to trebalo da bude Mihajlo Stevanović.

Nedić se osvrnuo na Eurobasket, pa je pričao o budućim izazovima naše reprezentacije:

- Zaista ne bi trebalo podleći euforiji i napraviti bespotrebni pritisak na naše momke. Ide se utakmica po utakmica, a činjenica je da smo apsolutni favoriti, realno svega par reprezentacija mogu da nam pariraju, ali bi trebalo da se skoncetrišemo na sutrašnju utakmicu sa Portugalom koji nema neku tradiciju kao u fudbalu. Portugal je ubedljivo pobedio Češku, a pobedili su i Španiju, pa bi trebalo da budemo oprezni. Kvalitet je svakako na našoj strani.

