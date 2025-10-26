Slušaj vest

U istoriji KK Crvene zvezda nalazi se grupa ljudi koji su obeležili prošlost kluba sa Malog Kalemegdana na sve moguće načine.

Kao igrači učestvujući u najvećim uspesima kluba i najvećim utakmicama, ali kasnije i kao funkcioneri i ljudi koji su do kraja života svakodnevno pratili i praktično „živeli“ Crvenu zvezdu. Pisali smo o Nebojši Popoviću, Duciju Simonoviću, Branku Kovačeviću, Rajku Žižiću, Slobodanu Nikoliću...

Dragan Kapičić u dresu KK Crvena zvezda Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Jedan od takvih je Dragan Kapičić. Rođen je 7. avgusta 1948. u Beogradu, preminuo je 24. juna 2024 godine. Za Crvenu zvezdu Dragan Kapičić igrao je u periodu od 1965. do 1977. godine.

Nakon osvojenog školskog turnira na Malom Kalemegdanu, gde su sudile tadašnje vedete Vladimir Cvetković i Sreten Dragojlović koje je kao dete gledao, Dragan Kapičić dobio je dodatnu motivaciju da se bavi košarkom. Na nagovor čuvenog košarkaškog trenera Zdravka Kubata, 1964. dolazi na Kališ, gde prvo igra za juniore, sve do 22. juna 1965, kada debituje za prvi tim protiv karlovačkog Željezničara, piše sajt KK Crvena zvezda.

Već u sezoni 1968/1969 sa Crvenom zvezdom osvaja svoju prvu titulu prvaka Jugosavije. Po sopstvenom priznanju, Vladimir Cvetković mu je mnogo pomogao i savetima još kada je kao junior ušao u prvi tim. Kada je samostalno trenirao na Malom Kalemegdanu uvežbavajući šut, Cvele bi mu praktičnim savetima pomagao da unapredi svoj skok šut, po kome će kasnije biti poznat. Kaponja to nikada nije zaboravljao i u brojnim intervjuima je to kasnije često isticao i izražavao zahvalnost velikom Vladimiru.

Sudbinski, tek nakon povlačenja Vladimira Cvetkovića, Dragan Kapičić postaje kapiten Crvene zvezde i sa njom osvaja dva kupa Jugoslavije kao i prvi međunarodni kup pobednika kupova 1974. godine. u Udinama, kada su crveno-beli savladali Zbrojovku iz Češke. Na toj utakmici je uz Ljubodraga Ducija Simonovića i Zorana Moku Slavnića briljirao i bio najefikasniji sa 23 ubačena poena.

Za reprezentaciju je Dragan Kapičić odigrao 169 utakmica i postigao 1484 poena, osvojivši pet zlatnih medalja na Balkanskim igrama, jednu zlatnu, dve srebrne medalje na prvenstvima Evrope, i jednu zlatnu i jednu srebrnu na Svetskim prvenstvima. Bio je učesnik legendarnog Svetskog prvenstva u Ljubljani 1970. godine, a reprezentativnu karijeru je završio osvajanjem zlata na Evropskom prvenstvu u Beogradu 1975 godine.

Dragan Kapičić u prodoru Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Kaponjin košarkaški život duboko je vezan za Crvenu zvezdu. Odigrao je 340 mečeva i nalazi se na 9. mestu večne liste. Igrao je 12 punih sezona u Crvenoj zvezdi, i bio je pet puta najbolji strelac domaće lige, najbolji strelac u njenoj istoriji sa 6.209 postignuta poena, kao i tri puta najbolji strelac u FIBA kupovima. Bio je krilo sa nepogrešivim šutem koga je protivnički igrač teško mogao da zaustavi, kao i što je bio i košarkaški džentlmen.

Nakon Crvene zvezde, Dragan Kapičić odlazi u Saturn iz Kelna, u kome igra dva godine, da bi nakon toga završio igračku karijeru. Za vreme njegovog mandata kao predsednika košarkaškog kluba, Crvena zvezda je osvojila dve titule prvaka države, 1993. i 1994 godine. Bio je i predsednik Košarkaškog saveza Srbije. Za vreme njegovog mandata, Srbija osvaja srebrnu medalju na EP u Poljskoj 2009.

Otac Dragana Kapičića - Jovo Kapičić Foto: Dado Đilas

Otac mu je bio Jovo Kapičić, koji je u bivšoj Jugoslaviji bio poznat kao komunista odan Josipu Brozu Titu. Posle rata, bio je ministar unutrašnjih poslova i ambasador, a 1946. kao pukovnik OZNA koordinirao je akcijom hapšenja generala JVuO Dragoljuba Draže Mihailovića. Brojne kontroverze prate njegovu biografiju od kojih je najveća ona koja se odnosi na njegovu odgovornost za zločine koji su počinjeni na Golom otoku. Zanimljivo, Jovov otac Milo Kapa diplomirao je teologiju i bio je profesor u Bogosloviji Svetog Petra Cetinjskog, a 1918. crnogorski komita i član Crnogorske federalističke stranke.

Dragan Kapičić bio je oženjen sa Slobodankom Bebom Žugić, glumicom sa kojom je imao dva sina - Filipa i Stefana, koji je poznati filmski glumac.

Preminuo je 24. juna 2024.godine. Komemoracija i poslednji oproštaj od našeg Kaponje uz veliki broj poštovalaca održan je na jedinom mogućem mestu – Malom Kalemegdanu u čije zidine je ugradio brojne pobede i deo istorije kojom se u Crvenoj zvezdi i danas ponose.