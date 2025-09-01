NAVIJAČ PRIŠAO ČOVEKU KOJI JE OTPUSTIO DONČIĆA IZ DALASA PA KRENUO DA GA BRUTALNO VREĐA! Šok snimak zapalio društvene mreže - o ovom incidentu svi bruje! VIDEO
Niko Herison, to je čovek kojeg navijači Dalasa najviše mrze zbog odluke da se odrekne Luke Dončića i pošalje ga u Los Anđeles Lejkerse.
Dalas je bio u centru pažnje NBA haosa kada je trejdovao Luku Dončića u Los Anđeles Lejkerse, a navijači to nikada neće zaboraviti.
Luka sada dominira na Evropskom prvenstvu, a navijači sa tugom u očima posmatraju njegove blistave partije i žale što ga više ne gledaju u dresu Dalasa.
Besni su, razumljivo je to, a jedan od njih je otišao daleko. Naime, na mrežama se pojavio snimak incidenta ispred restorana kada je navijač Dalasa prišao generalnom menadžeru Niku Herisonu i otvoreno mu poručio da ga mrzi.
- I dalje te j***no mrzimo - izgovara besno, dok neko sve to snima sa strane.
Nije uspeo Herison da "iskulira", već je momku uzvratio na isti način:
- I ja tebe i dalje mrzim - rekao je Herison, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku: