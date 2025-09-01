Slušaj vest

Niko Herison, to je čovek kojeg navijači Dalasa najviše mrze zbog odluke da se odrekne Luke Dončića i pošalje ga u Los Anđeles Lejkerse.

Dalas je bio u centru pažnje NBA haosa kada je trejdovao Luku Dončića u Los Anđeles Lejkerse, a navijači to nikada neće zaboraviti.

Luka sada dominira na Evropskom prvenstvu, a navijači sa tugom u očima posmatraju njegove blistave partije i žale što ga više ne gledaju u dresu Dalasa.

1/6 Vidi galeriju Dončić na Eurobasketu Foto: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Besni su, razumljivo je to, a jedan od njih je otišao daleko. Naime, na mrežama se pojavio snimak incidenta ispred restorana kada je navijač Dalasa prišao generalnom menadžeru Niku Herisonu i otvoreno mu poručio da ga mrzi.

- I dalje te j***no mrzimo - izgovara besno, dok neko sve to snima sa strane.

Nije uspeo Herison da "iskulira", već je momku uzvratio na isti način:

- I ja tebe i dalje mrzim - rekao je Herison, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku: