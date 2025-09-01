Slušaj vest

Fransisko je, podsetimo, na kraju utakmice protiv Slovenije nesportski krenuo na koš nakon što se pozdravio sa Lukom Dončićem.

Takav gest je iznervirao mnoge, a o tome su pričali i Mile Ilić i Milutin Aleksić, nekadašnji košarkaši Crvene zvezde, između ostalih timova, u novoj epizodi podkasta "Jao Mile".

Gost Milutin Aleksić je poručio da je značajno promenio mišljenje o beku francuske reprezentacije nakon onoga što je uradio.

- Moram da prokomentarišem onaj indijanski potez onog Fransiska. Ono bi u blokovima za šamar bilo, tako bi rekli. Koliko je ono seljački. Baš me razočarao, ja sam ga hvalio... kako je imao onaj čuveni step bek u Areni protiv Partizana. Baš mi je bio... - rekao je Aleksić i dodao:

Luka Dončić i Silvan Fransisko Foto: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia, Sergei GAPON / AFP / Profimedia, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Baš je džukac, ja ono dugo nisam video. Ne znam da li će neki Slovenac, tu neku sačekušicu da mu napravi, ali bezveze je. Baš je, baš je džukac. I jesi li video posle utakmice? Ne može da se završi... umesto da idu da odmaraju on svima napravi problem.

Svoje mišljenje je istakao i Mile Ilić.

- Kako je ono bezobrazno. I ovde je za šamar, ali pošto je Evropsko... I onda da ga uhvatiš za uvo, šutneš u dupe i izbaciš. Ej, ali se zagrliš sa čovekom, ono kao, ljubi brat... Bugarski, sa leđa - rekao je domaćin podkasta.

