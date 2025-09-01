Slušaj vest

Dok je još uvek u toku sklapanje tima za narednu sezonu, Frenk Nilikina je potpisao novi ugovor sa crno-belima.

Kako saznaje i prenosi "Telesport" Nilikina je dogovorio produžetak saradnje sa Partizanom.

Francuz je, navodno, pristao na značajno smanjenje plate, a klub mu je ponudio produžetak ugovora na još jednu sezonu nakon ove koja nam predstoji.

Nilikina je pre godinu dana stigao u Partizan, a na 21 utakmici u Evroligi je beležio sedam poena, dve asistencije i 1,7 skokova u proseku.

Imao je probleme sa povredama i pretpostavlja se da je to jedan od razloga zbog kojih je ovaj košarkaš pristao na manju zaradu.

