Merkao je KK Partizan Dantea Egzuma ovog leta, ali je bivši plej crno-belih prema ranijim najavama ipak odlučio da nastavi svoj košarkaški put u NBA ligi.

Dugo se čekalo da Egzum konačno potpiše novi ugovor sa Dalasom i to se na kraju i dogodilo! Kako stižu informacije "preko bare", Dalas je iskoristio priliku i produžio ugovor sa Egzumom.

On će, tako, ostati u rotaciji Mavsa i u narednoj sezoni, te pokušati da se izbori za što veću minutažu naredne sezone, ali i eventualno novi i unosniji ugovor posle toga.

Podsetimo, Egzum je u sezoni 2022/2023 nastupao za Partizan i za samo jednu sezonu u Beogradu ostavio je dubok trag u crno-belom dresu.

