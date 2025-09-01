Slušaj vest

Kao grom iz vedra neba pojavila se vest da je Karlik Džons polomio prst.

Prvotimac Partizana se, navodno, nalazio pred pauzom koja bi ga odvojila od terena i kada krene nova sezona.

Međutim, istina je mnogo bolja po pristalice crno-bele boje.

Karlik je tokom leta imao hiruršku intervenciju na prstu, zbog čega će propustiti deo priprema. U Partizanu očekuju da pouzdani plejmejker bude spreman već za prvu utakmicu u Evropligi protiv Dubaija 30. septembra.

Džons je prošle sezone u najjačem klupskom takmičenju Evrope prosečno beležio 14.1 poen uz 3.2 skoka, 5.4 asistencije i jednu ukradenu loptu.