Karlik je tokom leta imao hiruršku intervenciju na prstu, zbog čega će propustiti deo priprema
Košarka
KARLIK DŽONS POLOMIO PRST? Vest koja je šokirala navijače Partizana: Evo šta je istina
Slušaj vest
Kao grom iz vedra neba pojavila se vest da je Karlik Džons polomio prst.
Prvotimac Partizana se, navodno, nalazio pred pauzom koja bi ga odvojila od terena i kada krene nova sezona.
Karlik Džons Foto: Starsport
Vidi galeriju
Međutim, istina je mnogo bolja po pristalice crno-bele boje.
Karlik je tokom leta imao hiruršku intervenciju na prstu, zbog čega će propustiti deo priprema. U Partizanu očekuju da pouzdani plejmejker bude spreman već za prvu utakmicu u Evropligi protiv Dubaija 30. septembra.
Džons je prošle sezone u najjačem klupskom takmičenju Evrope prosečno beležio 14.1 poen uz 3.2 skoka, 5.4 asistencije i jednu ukradenu loptu.
Reaguj
Komentariši