Legendarni bivši košarkaški trener i izvršni direktor u Najkiju, Džordž Raveling, preminuo je u 88. godini!

Njegova porodica je u utorak putem saopštenja potvrdila ovu tužnu vest. Raveling se borio protiv raka, a kako navode, preminuo je mirno, okružen porodicom i ljubavlju.

- Sa dubokom tugom i neizmernom boli delimo vest o odlasku našeg voljenog ‘Trenera’, Džordža Henrija Ravelinga, koji je s hrabrošću i dostojanstvom suočio bolest. Njegova energija, mudrost i prisustvo žive u svima koje je dotakao i oblikovao - navodi se u saopštenju.

Raveling je 22 sezone bio trener koledž košarke u "Division I". Karijeru je započeo kao trener Vašington Stejta (1972–1983), gde je vodio tim do dva nastupa u NCAA turniru. Nakon toga je tri sezone trenirao Ajovu (1983–1986), takođe vodeći tim do dva NCAA nastupa, a karijeru je završio u USC-u (1986–1994), sa još dva pojavljivanja u NCAA turniru.

Tokom karijere, tri puta je proglašavan za trenera godine Pac-10 konferencije — dva puta sa Vašington Stejtom i jednom sa USC-om. Nakon trenerske karijere, Raveling je postao globalni direktor za marketing košarke u Najkiju.

Raveling, nekadašnja zvezda Vilanove poznata po izvanrednim skokovima, uvršten je u Koledž košarkašku Kuću slavnih 2013. godine, a u Nejsmith Kuću slavnih 2015.

