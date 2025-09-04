Slušaj vest

"Odradili smo dva mini ciklusa od po tri dana i i najvažnije je bilo videti u kakvom su stanju igrači. Neki su došli spremni, neki srednje spremni, a neki imaju problema. Sve je to logično za ovaj period, pa smo vodili računa da ih ne opteretimo i da se niko ne povredi. Korektno odrađeno, nije uobičajeno posle šest treninga da se već igraju utakmice, ali takav je kalendar. Kako svima tako i nama, i na nams je da se kroz utakmice pripremo z ano najvažnije,a to je Evroliga i ABA liga", rekao je Željko Obradović za klupsku platformu Partplus.rs

Kako je zadovoljan novajlijama u timu?

"Najvažnije je da se trude da prime informacije. svi im pomažu, stari igrači, stručni štab... Rade veoma konkretno".

Upitan je i kada će roster biti kompletan.

"Problem je samo Karlik Džons, koji nije trenirao. Kada se vratimo iz Italije, imaće pregled i nadam se da će moći da počne da trenira. Od osatlih igrača svi su u redu, juniori su imali malo problema, samo trojica su mogla da treniraju, a fale nam Marinković i Bonga kojima želimo sve najbolje", poručio je Obradović.

Podsetimo, Karlik Džons je prema ranijim navodima polomio prst i čeka ga pauza koja bi mogla na duže staze da ga odvoji od terena.

Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport