- On je odrastao u Zvezdi i zaslužio je tu čast. Siguran sam da je spreman. Drago mi je što su on i Deki novi kapiteni.

- To je deo posla. Bio sam srećan, sve je bilo dobro u Zvezdi, baš sam uživao te dve godine, ali došlo je vreme da idem dalje. Ako trener ne pokaže interes da ostaneš i da te želi, onda nema razloga da ostaješ. Pronašao sam bolje mesto za sebe i mislim da je to dobra odluka, i za mene i za moju porodicu. I vreme je lepo, sve je kako treba na Kanarskim ostrvima - rekao je Gedraitis u intervjuu za "Meridian sport".