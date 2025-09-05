Slušaj vest

Sada već bivši košarkaš Crvene zvezdeRokas Gedraitis progovorio je o svom bivšem klubu, kapitenu Ognjenu Dobriću, ali i činjenici da se trener Janis Sferopulos odrekao litvanskog šutera:

Neposredno pred trening Litvanije je video informaciju da je Dobrić novi kapiten:

- On je odrastao u Zvezdi i zaslužio je tu čast. Siguran sam da je spreman. Drago mi je što su on i Deki novi kapiteni.

Posle dve lepe godine na Malom Kalemegdanu, došlo je vreme za rastanak, koji nije lako pao Rokasu.

- To je deo posla. Bio sam srećan, sve je bilo dobro u Zvezdi, baš sam uživao te dve godine, ali došlo je vreme da idem dalje. Ako trener ne pokaže interes da ostaneš i da te želi, onda nema razloga da ostaješ. Pronašao sam bolje mesto za sebe i mislim da je to dobra odluka, i za mene i za moju porodicu. I vreme je lepo, sve je kako treba na Kanarskim ostrvima - rekao je Gedraitis u intervjuu za "Meridian sport".

