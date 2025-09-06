Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan krenuo je sa svojim pripremnim utakmicama, a prvi protivnik je ekipa Napolija koja je bila samo laka priprema za crno-bele.

Međutim, iako je Partizan igrao ubedljivu košarku sve je zabrinuo jedan momenat na utakmici kada se nakon nezgodnog doskoka na terenu našao Aleksej Pokuševski.

On je startovao u prvoj petorci na ovoj utakmici, što je bio jasan znak da je Željko Obradović u njemu video važnog igrača u reketu, možda čak i za narednu sezonu u bitnijim utakmicama, ali je imao i ulogu da bude uvertira za Džabarija Parkera.

Međutim, kada je pao na teren odmah se uhvatio za skočni zglob, da bi par sekundi kasnije pored njega bili i saigrači, ali i članovi medicinskog tima koji su mu pomogli da napusti teren.

