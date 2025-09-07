Slušaj vest

Basket 3x3 reprezentacija Srbije ostala je bez plasmana u polufinale Evropskog prvenstva u Kopenhagenu, pošto je danas u četvrtfinalu doživela poraz od Letonije rezultatom 20:14.

Tako su se nakon košarkaša i naši najbolji basketaši oprostili od medalje. Od 2017. godine svaki put su se sa prvenstva Evrope vraćali sa odličjem oko vrata. Pet puta uzastopno bili su šampioni Starog kontinenta, na poslednjem prvenstvu osvojili su srebro, a sada se pognutih glava vraćaju kući.

Letonci su sjajno otvorili meč, poveli ekspresno sa 4:0 i rutinski odradili posao do kraja.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bili su Marko Branković i Nemanja Barać sa po četiri poena, dok se u selekciji Letonije istakao Rihards Kuksiks sa osam poena.

Letonija će u polufinalu igrati protiv pobednika meča između Austrije i Nemačke.

