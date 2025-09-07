Sestra poznatog NBA košarkaša ubijena u Nju Džerziju!
UBIJENA SESTRA NBA ZVEZDE: Evo ko je optužen za ovaj svirepi zločin!
Njegova sestra Toraja Rid je ubijena u Nju Džerziju.
Tužilac u Nju Džerziju je podigao optužnicu protiv Šekila Grina, za koga je Kancelarija tužioca okruga Okean saopštila da je bio u vezi sa Torajom Rid, koju je potom ubio. Kasnije su i izvori bliski slučaju potvrdili smrt Toraje Rid, sestre Naza Rida.
Inače, Grin je optužen za nezakonito posedovanje oružja, dok se i dalje nalazi u pritovru u zavoru.
