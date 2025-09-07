Slušaj vest

NBA košarkašu i članu Minesote Nazu Ridu, kako su preneli svetski mediji, ubijena je sestra!

Njegova sestra Toraja Rid je ubijena u Nju Džerziju.

Tužilac u Nju Džerziju je podigao optužnicu protiv Šekila Grina, za koga je Kancelarija tužioca okruga Okean saopštila da je bio u vezi sa Torajom Rid, koju je potom ubio. Kasnije su i izvori bliski slučaju potvrdili smrt Toraje Rid, sestre Naza Rida.

Inače, Grin je optužen za nezakonito posedovanje oružja, dok se i dalje nalazi u pritovru u zavoru.

Ne propustiteEuroBasket 2025VASA OTVORIO DUŠU: Micić o odnosu sa trenerom, vika i dreka mu smetaju - da se zna!
Vasa Micić preuzima ulogu povređenog Bogdana Bogdanovića?
EuroBasket 2025NESTVARNI DONČIĆ SA 42 POENA POSLAO ITALIJU KUĆI: Slovenija posle drame srušila Azure i zakazala duel sa Nemačkom
Screenshot_458.jpg
EuroBasket 2025GDE JE ZAPELO IZMEĐU MICIĆA I JOKIĆA NA EUROBASKETU? Brojke sve govore, da li je Vasa morao na hitno hlađenje?
Vasa Micić
EuroBasket 2025DOKLE ĆE ON DA DIVLJA? Jabusele pravio haos posle poraza od Gruzije - "grobari" mu se smeju! (VIDEO)
Geršon Jabusele

BONUS VIDEO:

Košarkaši Srbije šokirani prošli kroz miks zonu Izvor: Kurir