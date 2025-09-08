Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u novoj takmičarskoj 2025/2026 nosiće kao svoj prvi dres, sada već čuveni crveno-beli dres sa prugama, koji je uvek “zvezda” i broj 1 svake kolekcije.

U godini velikog jubileja (80 godina postojanja kluba) i nakon prethodnih iskustava sa prvim dresom KK Crvena zvezda, koji je sada već po tradiciji prugast crveno-beli – ovoga puta nema kompromisa jer je predstavnik Zvezdine tradicije i bogate istorije.

Dejan Davidovac u dresu KK Crvena zvezda za novu sezonu Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Zlatne ranfle i okovratnici, adidas logo zlatne boje i grb kluba sa dve zvezdice, koji je u skladu sa novim propozicijama Evrolige u sredini, ali samim načinom izrade predstavlja novinu i savršeno se uklapa sa implementacijom adidas logotipa i čuvene tri linije na bokovima dresa.

Kroj dresa i šortsa je drugačiji nego prethodnih godina, kao asocijacija na prošlost, ali u skladu sa modernim tendencijama. Crveno-bele pruge su podsetnik na prošlost, pogled u budućnost, ali na prvom mestu - prvi dres KK Crvena zvezda mora da bude, i jeste prepoznatljiv svakom ljubitelju košarke u Evropi!

“Kompanija adidas se i ove godine posvetila očuvanju osnovnih simbola KK Crvena zvezda, ističući bogatu tradiciju kluba kroz pažljivo osmišljene detalje koji podsećaju da smo u godini velikog jubileja - 80 godina postojanja. Visok standard kvaliteta izrade, kako u dizajnu tako i u funkcionalnosti opreme, nastavlja da bude prepoznatljiv znak dresova Crvene zvezde i u takmičarskoj sezoni 2025/26. Posebno smo ponosni na filiozofiju brenda adidas, koja se zasniva na težnji da kroz inovacije i vrhunski dizajn kreiramo opremu koja sportistima omogućava maksimalan učinak na terenu” , rekla je Jelena Ristić, menadžer za brend i odnose sa javnošću za adidas Srbiju.

KK Crvena zvezda Meridianbet i adidas potrudili su se da ove godine bez kompromisa i jednostavno istaknu osnovne simbole kluba, prebogatu tradiciju Crvene zvezde i sitnim detaljima podsete da smo u godini velikog jubileja..

Visok nivo kvaliteta izrade dresa koji je postavljen prethodnih sezona, u pogledu dizajna i kvaliteta opreme, se podrazumeva i za sve dresove KK Crvena zvezda u takmičarskoj sezoni 2025-2026!

Jer prvi i osnovni motiv u sezoni koja je pred nama, a koji će simbolizovati i PRVI dres KK crvena zvezda je – bez kompromisa, kao tim!