Ne stišavaju se analize i polemike oko toga ko je odgovoran za debakl naših košarkaša na Evropskom prvenstvu. Mala nam je uteha što su prvenstvo završili Španija, Francuska i Italija.

Direktno iz Rige, o svim utiscima sa prvenstva, za "Puls Srbije" pričao je novinar sportske redakcije Kurira Miloš Bjelinić.

Detalji sa meča Srbija - Grčka Foto: KSS / Savvides Press Sports Photographers

- Od početka sam sa reprezentacijom, tu sam bio i tokom priprema i ništa nije slutilo da će doći do ovoga. Da, bilo je povreda, ali takav problem imaju gotovo sve reprezentacije. Litvaniji se povredio najbolji igrač, onaj od koga zavisi igra, pa smo ipak videli dokle su došli. 

Odsustvo Bogdana Bogdanovića

- Bogdanović je nama izuzetno bitan, a govori se o nekom virusu, znate kako, u današnje vreme se pod virusima igra, čak i pod temperaturom, samo se dobiju neke injekcije i to je to. Jović je 30 minuta igrao protiv Finske na svetskom nivou, i tu se nije osetilo to o čemu se sada priča kao o problemu vezan za povrede i viruse. Ne bih stavio to u kategoriju glavnog razloga, biću iskren, mislim da je to alibi, ne možemo da pričamo o povredama jer nismo igrali protiv nekog favorita.

Novinar direktno iz Rige šokirao: Potrošili smo godinu sa Nikolom Jokićem Izvor: Kurir televizija

- Sada je razočaranje veće jer smo svi očekivali finale i osvajanje zlata. Zato je ova reprezentacija napravljena, zato su se svi skupili, svi smo hteli da se okite zlatnom medaljom, prošli put je bio davne 2001. Mi smo sada potrošili još jednu godinu Nikole Jokića bezveze. Najbolji igrač sveta se u osmini finala oprašta od takmičenja.

