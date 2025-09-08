Slušaj vest

Srpski plejmejker Stefan Jović neslavno je okončao Eurobasket i i još uvek je u potrazi za novim angažmanom.

Sa druge strane Crvena zvezda je stavila do znanja da ne računa na Jaga Dos Santosa, koji je takođe u potrazi za novim klubom.

Jago dos Santos u dresu Brazila Foto: STRINGER / AFP / Profimedia

Ova dvojica bivših plejmejkera Crvene zvezde, tragaju za novim angažmanima. I, kako pišu španski mediji, obojica su na meti jednog evroligaša.

Baskonija traži plejmejkera, a navodno se vodi “borba” između Jaga i Jovića.

Ne propustiteFudbalPIKSI GOVORIO O TADIĆU: Evo šta je selektor Srbije rekao o doskorašnjem kapitenu...
latvia-serbia-press-394959.JPG
FudbalMILENKOVIĆ OPTIMISTA PRED ENGLESKU: Da obradujemo naciju i damo sve od sebe za naš narod...
screenshot-5.jpg
Fudbal"A ŠTO NE BISMO POBEDILI, DA LI JE ZABRANJENO?" Piksi poslao moćnu poruku pred Englesku! Priznaje da bi voleo da je Tadić tu, a evo gde vidi šansu Orlova!
latvia-serbia-press-394953.JPG
FudbalPURGERU, ŠTA JE BILO? DOĐI OVAMO! Čuveni intervju Dejana Savićevića o kojem se i dan danas priča! Čitava Jugoslavija se smejala, a ovo je pozadina cele priče!
aaaaa01.jpg

BONUS VIDEO:

Jago posle poraza od Armanija Izvor: Kurir