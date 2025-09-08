Stefan Jović pre Jaga Dos Santosa, ili obrnuto?
pada odluka
STEFAN JOVIĆ ILI JAGO DOS SANTOS? Ko će biti novi plej u predstojećoj sezoni, čeka se potpis!
Srpski plejmejker Stefan Jović neslavno je okončao Eurobasket i i još uvek je u potrazi za novim angažmanom.
Sa druge strane Crvena zvezda je stavila do znanja da ne računa na Jaga Dos Santosa, koji je takođe u potrazi za novim klubom.
Jago dos Santos u dresu Brazila Foto: STRINGER / AFP / Profimedia
Ova dvojica bivših plejmejkera Crvene zvezde, tragaju za novim angažmanima. I, kako pišu španski mediji, obojica su na meti jednog evroligaša.
Baskonija traži plejmejkera, a navodno se vodi “borba” između Jaga i Jovića.
