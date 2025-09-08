Slušaj vest

Svetislav Pešić nije više selektor košarkaša Srbije, preneo je danas Tanjug.

Međutim, ubrzo je stigao i demanti od strane Košarkaškog saveza Srbije, koji tvrde da nikakva odluka nije doneta.

Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Eurobasket 2025 Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Pešić je mesto selektora Srbije preuzeo je 2021. godine pred Eurobasket, gde je Srbija 2022 godine bila izbačena u osmini finala, ali protiv selekcije Italije.

Nakon toga je Srbija je na Mundobasketu uzela srebrnu medalju, a na Olimpijskim igrama bronzanu, da bi godinu dana kasnije ponovili neuspeh iz 2022 godine.

Pešić je sa Srbijom napravio jedan od najvećih uspeha naše košarke, osvojivši Evropsko prvenstvo 2001 godine i Svetsko prvenstvo 2002 godine.

Ne propustiteEuroBasket 2025ZNA SE NASLEDNIK PEŠIĆA NA KLUPI SRBIJE! KSS već zvao mladog stručnjaka: Ovo su svi detalji!
Pešić.jpg
EuroBasket 2025DA LI PEŠIĆ OSTAJE NA KLUPI SRBIJE POSLE KRAHA NA EUROBASKETU? Otkrivamo sve detalje njegovog ugovora: Evo ko je sada na potezu!
Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije
EuroBasket 2025SADA SMO MI FAVORITI! Nemac nema dilemu posle eliminacije Srbije sa Eurobasketa
Screenshot_441.jpg
Košarka"POVREDE SU ALIBI, NE MOŽE TO DA BUDE GLAVNI RAZLOG" Novinar direktno iz Rige šokirao: Mogli su da igraju pod virusom?!
Svetislav Pešić posle meča Srbija - Finska na Eurobasketu 2025

Košarkaši Srbije šokirani prošli kroz miks zonu Izvor: Kurir