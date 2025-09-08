Košarkaški savez Srbije demantovao smenu Svetislava Pešića
DRAMA OKO SVETISLAVA PEŠIĆA! Pojavila se vest da je smenjen, Košarkaški savez ekspresno demantovao!
Svetislav Pešić nije više selektor košarkaša Srbije, preneo je danas Tanjug.
Međutim, ubrzo je stigao i demanti od strane Košarkaškog saveza Srbije, koji tvrde da nikakva odluka nije doneta.
Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Eurobasket 2025 Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Pešić je mesto selektora Srbije preuzeo je 2021. godine pred Eurobasket, gde je Srbija 2022 godine bila izbačena u osmini finala, ali protiv selekcije Italije.
Nakon toga je Srbija je na Mundobasketu uzela srebrnu medalju, a na Olimpijskim igrama bronzanu, da bi godinu dana kasnije ponovili neuspeh iz 2022 godine.
Pešić je sa Srbijom napravio jedan od najvećih uspeha naše košarke, osvojivši Evropsko prvenstvo 2001 godine i Svetsko prvenstvo 2002 godine.
