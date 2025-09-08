Slušaj vest

Predsednik KK PartizanOstoja Mijailović, ocenio je da je crno-beli klub u prethodnim godinama napravio ogroman iskorak u organizacionom, poslovnom i sportskom smislu, istakavši da je vizija od samog početka bila da klub funkcioniše po principima velike korporacije.

Koliko je sve to postalo realnost pokazuje činjenica da Partizanu sada ponovo predstoji dva spektakularna pripremna turnira, jedan na otvorenom na Tašmajdanu, a drugi u dalekoj Australiji:

- Sve vreme je bio plan da Partizan funkcioniše kao ozbiljan sistem. Danas smo uspeli u tome – da budemo jedan od najorganizovanijih klubova u Evropi. Znamo ko ima koju odgovornost, a projekti poput turnira u Tašmajdanu, koji smo pokrenuli pre nekoliko godina, ili onoga što sada vidimo i u Americi, pokazali su da smo začetnici novih ideja. To jasno govori koliko ljudi kod nas vole košarku. Posebno me raduje i turnir u Australiji, jer sam odavno želeo internacionalizaciju kluba“, naglasio je Mijailović gostovanju "RTS".

On je istakao i značaj snažne povezanosti između Partizana i njegovih navijača, uz ocenu da to dodatno podiže ugled i značaj kluba. Govoreći o ključnim momentima tokom svog mandata, Mijailović je posebno izdvojio prelazak iz dvorane „Aleksandar Nikolić“ u beogradsku Arenu, kao i povratak Željka Obradovića na klupu crno-belih:

- Verujem da je moj najvažniji korak kao predsednika bio prelazak iz Pionira u Arenu, a zatim i povratak Obradovića. Shvatio sam da nikada ne bismo uradili ovo sa Partizanom da nismo prešli u Arenu. Ona je blago srpskog sporta i daje nam mogućnost da izgradimo ozbiljnu biznis priču. Ljudi su bili emotivno vezani za Pionir i Duška Vujoševića, a kada sam doneo odluku o preseljenju, mnogi su verovali da želim da ugasim klub. To je bila godina velikih kritika.

Kako dodaje, dolazak Željka Obradovića predstavljao je prekretnicu:

- Sa Željkom smo podigli klub za tri stepenice. On je najveće ime evropske košarke i kada završi karijeru, verovatno će ostati upamćen kao najveće ime koje je Evropa imala. On je jagoda na torti Partizana.

U delu gde je odgovarao na asocijacije, posebno zanimljiv odgovor je bio vezan za reč - Čačak.

- Partizan. Jednom prilikom me je Duško Vujošević pitao da li sam u Partizan doveo sve iz Čačka. Mislim da u klubu sada ima oko 14 ljudi iz Čačka - uz smeh je završio prvi čovek kluba iz Humske.

