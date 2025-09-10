Slušaj vest

David Mišino je prethodne dve sezone nastupao za turski Bursaspor, gde je prošle godine u domaćem prvenstvu beležio u proseku 14,2 poena, 3,3 skoka, 3,3 asistencije i 1,1 ukradenu loptu na 31 utakmici.

Francuski bek će u dresu Monaka upisati debi u Evroligi, dok iza sebe ima 34 nastupa u Evrokupu, tri za Šole i 31 za Metropolitan.

U dosadašnjoj karijeri nastupao je za Šole, Šalon-Reims, Ijer-Tulon, Metropolitans, Napoli Basket i Bursaspor.

(Beta)

