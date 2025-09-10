Slušaj vest

Atina će 2026. godine biti domaćin fajnal-fora Evrolige, po prvi put nakon 19 godina. Ozbiljan kandidat bio je i Beograd, ali su Grci na kraju dobili primat.

Odluka je doneta na sastanku akcionara Evrolige, a završni turnir biće održan u renoviranoj areni u OAKA kompleksu, kapaciteta 18.000 mesta.

Atina dala više novca od Beograda - Dejan Bodiroga Foto: Starsport©

Fajnal-for za sezonu 2025/2026 biće igran od 22. do 24. maja u Atini. Tim povodom oglasio se i Dejan Bodiroga, predsednik Evrolige.

- Atina je grad sa dubokom košarkaškom tradicijom i jednom od najstrastvenijih navijačkih baza u Evropi. Oduševljeni smo što se 2026. vraćamo u Atinu, grad koji je ugostio neke od najnezaboravnijih trenutaka u istoriji Evrolige - naveo je Dejan Bodiroga i nastavio:

- Grčka ostaje ključno tržište za Evroligu, sa dva vrhunska kluba koja svake godine učestvuju, izuzetno posvećenom navijačkom zajednicom i snažnom privlačnošću kao globalna turistička destinacija. Povratak Fajnal fora u Atinu prirodna je odluka i sigurni smo da će doneti još jedan spektakularan događaj.

1/16 Vidi galeriju Fenerbahče - Evroliga titula Foto: Screenshot, Privatna Arhiva, Starsport, FADEL SENNA / AFP / Profimedia

Atina je navodno dala najveću finansijsku ponudu jednog evropskog grada u poslednjih nekoliko godina, a prava na organizaciju koštaju oko 9.000.000 evra, izvestili su portali "Basket njuz" i "Jurohups".

U konkurenciji za organizaciju ovog događaja bio je i Beograd, koji je u prethodnim godinama već dva puta uspešno organizovao fajnal-for (2018. i 2022), ali je ovog puta prednost data glavnom gradu Grčke.

Atina je poslednji put bila domaćin završnice Evrolige 2007. godine, kada je Panatinaikos osvojio svoju četvrtu titulu prvaka Evrope. Pre toga, završni turniri održani su u Pireju 1993. i Solunu 2000. godine.

Fajnal-for Evrolige 2025. godine prvi put u istoriji održan je van Evrope, u Abu Dabiju, gde je trofej osvojila ekipa Fenerbahčea iz Istanbula.