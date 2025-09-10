Slušaj vest

Njegov novi klub jeste Bajern iz Minhena, najavio je to i Miško Ražnatović juče svojim tvitom u svom stilu, a sada je to potvrdio i Bajern iz Minhena.

Ugovor je potpisan na godinu dana, a Jović će biti adekvatna zamena za Roka Jokubaitisa koji je doživeo povredu tokom Evropskog prvenstva.

1/7 Vidi galeriju Stefan Jović Foto: Profimedia, SOPA Images Limited / Alamy / Alamy / Profimedia, Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Joviću će ovo biti drugi mandat u Bajernu.

"Kad sam čuo za interesovanje Bajerna tokom vikenda, odluka mi je odmah bila jasna. Proveli smo veoma lepo vreme zajedno, klub je mnogo napredovao, a mi smo se ovde osećali veoma, veoma prijatno", rekao je plejmejker i dodao:

"Pre svega, moj stariji sin ima jako lepe uspomene na Minhen i odmah se obradovao. Zato ovo nije bila samo sportska odluka, već i porodična. Takođe, medicinsko osoblje mi je vrlo dobro poznato, jer je letnji pregled u Minhenu uvek bio deo moje pripreme. U formi sam i radujem se ovom izazovu".

Bavarci su lepim gestom dočekali Jovića, objavom na društvenim mrežama na srpskom jeziku.

"Dobrodošao nazad, Stefane! Sa nama je osvojio šampionate 2018. i 2019. godine, a sada se vraća u Minhen".

Bonus video: