Slušaj vest

Doskorašnji košarkaš Sakramenta Trej Lajls novi je igrač Real Madrida, saopštio je  španski klub.

Lajls (29) je sa Real Madridom potpisao jednogodišnji ugovor.

Kanadski krilni centar je prošle sezone u proseku beležio 6,5 poena, 4,6 skokova i 1,2 asistencije za ekipu Sakramenta u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA), u kojoj je proveo ceo dosadašnji deo karijere.

Juta ga je 2015. godine izabrala kao 12. pika na draftu, a nakon toga je igrao i za Denver, San Antonio i Detroit.

Najbolja poenterska sezona mu je bila 2021/22, u kojoj je uz 10,5 poena po utakmici, u proseku beležio i 5,1 skok.

Za reprezentaciju Kanade je igrao na Olimpijskim igrama u Parizu.

Ne propustiteKošarka"VEROVATNO ME PEŠIĆ NIJE ŽELEO! PITAĆU GA KAD GA VIDIM" Proslavljeni košarkaš otvorio dušu i izneo do sada nepoznate detalje!
Svetislav Pešić posle provera sa Poljskom i BiH
KošarkaPIKSI POTPISAO U HOLANDIJI: Bivši skaut Reala iz Madrida preuzeo poznati klub
Košarkaški trener Nikola Stojković Piksi
KošarkaZVANIČNO! VASA MICIĆ IMA NOVI KLUB! Srbin prelomio, igraće u crveno-belom dresu! Potpisao je jedan od najvećih ugovora u istoriji Evrolige!
Vasilije Micić
KošarkaKRALJEVI SVE JAČI: Kramer novi košarkaš Real Madrida
profimedia-0951692110.jpg

Košarkaši Srbije šokirani prošli kroz miks zonu Izvor: Kurir