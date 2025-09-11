Slušaj vest

Kako se navodi, Amerikanac Huan Dejvis (29 godina, 203 centimetra) ponovo će igrati u plavo-belom dresu, "koji je više nego uspešno nosio u sezoni 2021/22".

"Reč je o iskusnom krilnom igraču, koji je dolazi na mesto sunarodnika Gregorija Džonsona, koji nije prošao lekarske preglede i morao je da ode. Dejvis je potpisao ugovor do kraja sezone. Dobrodošao nazad, Huane!", ;piše u saopštenju MZT Skoplja koji će naredne sezone igrati ABA ligu 2.

Prethodno je šampion Severne Makedonije za predstojeći sezonu doveo još dva američka košarkaša – beka šutera Elajdžu Mekejdena (25 godina, 192 centimetra) i Čarlsa "El-Dži" Gila (30 godina, 203 centimetara), koji igra na obe centarske pozicije.

Bek Elajdža Mekejden iza sebe ima dve evropske sezone, nakon završetka univerzitetske karijere u dresu Memfis Tajgersa, preselio se u Portugal gde je prvo igrao za Portimonense, a zatim za Bareiro, a drugi deo prošle sezone proveo je u poljskom prvenstvu igrajući za PGE Stargard.

Centar Čarls "El-Dži" Gil je nakon četiri godine u NCAA, proveo tri sezone u G ligi, koja je razvojno takmičenje NBA, a prošle sezone bio je košarkaš kiparskog prvoligaša Limasola.

Bonus video: