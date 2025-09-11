Slušaj vest

Košarkaši Partizana tek što su započeli pripreme za novu sezonu, a već se suočavaju sa ozbiljnim kadrovskim problemima.

Nakon što je Karlik Džons doživeo povredu još pre prvog zvaničnog treninga, slična sudbina sada je zadesila i jedinog centra u ekipi, Tajrika Džonsa.

Prema saznanjima Telegrafa, Džons je zadobio povredu mišića zbog koje ga očekuje pauza od oko mesec dana. U najboljem scenariju, američki centar će propustiti početak Evrolige, što predstavlja veliki udarac za trenera Željka Obradovića, s obzirom na to da Partizan trenutno nema adekvatnu alternativu na "petici".

Iako prognoze lekarskog tima govore o mesec dana oporavka, u Partizanu se nadaju da bi Džons mogao brže da se vrati na parket.

Tajrik Džons je prošlog leta stigao među crno-bele i pokazao se kao ključni šraf u osvajanju ABA lige, pa je njegov izostanak u ovom momentu dodatno otežavajuća okolnost za crno-beli.