"Tek je početak svega. Obavili smo šest treninga i počeli sa prvim prijateljskim utakmicama. Prijateljske utakmice uvek služe za to da se proveri ono što se radi na treningu i da se što spremnije dočeka početak sezone. Tako i ovaj sledeći turnir koji ćemo igrati ovde u Beogradu pred našim navijačima upravo služi za to. Videćemo u kom su stanju pojedini igrači i kako će to sve da izgleda ovde u Beogradu. Potom imamo Australiju i posle toga ulazimo u ono što je suština svega, a to je početak sezone", naveo je Obradović, a preneo klub na društvenoj mreži X.