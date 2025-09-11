Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je debakl na Eurobasketu u Rigi.

Pešićevi "Orlovi" su potpuno neočekivano izgubili od Finske u osmini finala Evropskog prvenstva i razočarali naciju koja je očekivala zlatnu medalju.

Selektor Svetislav Pešić nije želeo puno da priča po dolasku u Beograd, osim što je rekao da neće podneti ostavku i da ne vidi zašto bi to učinio.

Međutim daleko od očiju javnosti popularni "Kari" se otvorio svojim prijateljima i rekao šta se sve dešavalo u Rigi.

Priznao da je pogrešio u vezi Stefana Jovića protiv Turske

„Nije trebalo da ga držim u igri u finišu protiv Turske, trebalo je da vratim Jovića“, rekao je trofejni trener i potom dodao da je taj poraz i odredio konačan rezultat ekipe na prvenstvu.

„Da smo pobedili Turke još bismo bili tamo“, rekao je Pešić, a prenosi "Sport klub".

Na neke stvari nije mogao da utiče

Pešić je u jednom neformalnom razgovoru po raspuštanju ekipe u Beogradu prihvatio konstataciju da je Nikola Jokić podbacio u odbrani, ali je odgovorio:

„Šta da mu kažem? Pogledaj šta smo dobili u napadu s njim, iako je i on došao sa viškom kilograma“.

Da se barem Bogdanović nije povredio

Prema selektorovim rečima, samo su kapiten Bogdan Bogdanović i Vanja Marinković došli na prozivku „tip-top“, onako kako odgovoran reprezentativac i treba da dođe kada je dozvoljeno samo mesec dana zajedničkih priprema.

Selektor je prijateljima ispričao da je gubitak Bogdanovića bio veliki gubitak za tim, naročito što kapiten nije mogao ni da ostane u Rigi i na taj način pomogne selektoru i stručnom štabu u delu koji je posebno važan, a tiče se njegovog autoriteta van parketa.

„Svaki put kad bi se nešto desilo unutar tima, Bogdan mi je to rešavao“, rekao je Pešić i priznao da „jeste izgubio ekipu u nekom trenutku“.

Umesto na trening otišli u crkvu

Pešića su najviše razočarali Marko Gudurić,Aleksa Avramović i Ognjen Dobrić, od kojih je očekivao mnogo više kada je Bogdanović ispao zbog povrede. Čak su i kamere u jednom trenutku zabeležile kako Pešić poziva Gudurića da preuzme odgovornost i šutira u završnici meča sa Finskom.

Međutim, priznao je, najviše je bio iznenađen promenom u ponašanju i navikama trojice igrača koji su u međuvremenu veliki značaj u mentalnoj pripremi za meč dali – veri.

„Trenirao sam igrače svih veroispovesti, poznajem ove momke u dušu i malo sam bio zatečen koliko je to otišlo daleko“, priznao je Pešić, navodeći da se događalo da umesto na šuterski trening deo tima ode u crkvu na molitvu.

„Na sve to, neće da jedu meso, a neophodna im je energija…“, zaključio je Pešić.